Рабочие специальности – это престижно!

Сегодня в Пермском крае активно развивается движение WorldSkills Russia («Молодые профессионалы»). Это мировой чемпионат по профессиональному мастерству, который проходит каждые два года и собирает свыше 1600 участников из более чем 60 стран. Для того чтобы попасть на чемпионат, претенденты сначала проходят отбор на национальных соревнованиях.

Основная цель чемпионатов WorldSkills - продвижение профессионального образования как одного из главных инструментов социально-экономических преобразований. Кроме этого, они дают лидерам отраслей возможность обменяться информацией, идеями и передовыми методами работы.

Фото: Администрация Пермского края

На последнем национальном чемпионате, который прошел в Казани, Пермский край представила делегация из 10 студентов средних профессиональных общеобразовательных учреждений. По итогам соревнований сборная Прикамья завоевала 9 медалей. Например, Галина Фоминова из Краевого политехнического колледжа заняла 1-е место в номинации «Добыча нефти и газа», Валерия Никитина из Пермского агропромышленного техникума стала второй в номинации «Флористика», а Данил Максимов из Верещагинского многопрофильного техникума завоевал медаль «За мастерство» в компетенции «Управление железнодорожным транспортом».

В целом Пермский край занял 14-е место в рейтинге регионов чемпионатного цикла, поднявшись на 11 пунктов по сравнению с прошлым годом.

На работу – с выпускного экзамена

Сегодня среднее профессиональное образование все больше становится престижным. Этому способствуют современное учебное оборудование и достойная оплата труда высококвалифицированных специалистов. Развитию этой сферы образования в Пермском крае уделяется значительное внимание. Увеличено финансирование строительства и ремонтов объектов среднего профобразования: если в 2017-2019 годах в эту сферу было направлено чуть менее 1 миллиарда рублей, то на 2020-2022 годы в инфраструктуру будет вложено 3,3 миллиарда рублей.

К сентябрю следующего года в Пермском строительном колледже откроются оснащенные по последнему слову техники учебные мастерские. Строительство нового двухэтажного здания уже начато, разработана проектно-сметная документация, укладывается фундамент. Оно будет располагаться на улице Пионерской, 6, за главным корпусом колледжа.

Их появление позволит увеличить количество студентов, обучающихся практическим навыкам, на 20%, а также открыть еще две рабочие профессии - кровельщик и реставратор - и две специальности - управление и эксплуатация многоквартирного дома и информационные системы обеспечения градостроительной деятельности.

Фото: Администрация Пермского края

На строительство мастерских из бюджета Пермского края выделено 129,5 миллионов рублей. Это будет уникальная площадка для развития способностей молодых кадров. Там расположится специализированный центр WorldSkills Russia по пяти компетенциям строительной отрасли. Благодаря появлению мастерских в выпускные испытания даже будет включен практический экзамен, на котором будут присутствовать потенциальные работодатели.

Во вторник, 26 ноября, строительную площадку посетил губернатор Пермского края Максим Решетников. Возведение мастерских - это часть комплексного проекта по реконструкции зданий Пермского строительного колледжа.

Как рассказал директор колледжа Игорь Коновалов, в 2019-2020 годах будет проходить ремонт кровли и фасадов учебных корпусов, спортивного корпуса, устройство спортивной зоны, ремонт наружных инженерных сетей. Работы идут по графику, подрядчик обязуется закончить все в срок.

- Пермский строительный колледж станет современной площадкой по подготовке специалистов, - сказал Игорь Коновалов.

Фото: Администрация Пермского края

В главном корпусе, который является объектом культурного наследия регионального значения, отреставрируют фасад, заменят окна и отремонтируют входную группу. Необходимые разрешения Госэкспертизы уже получены, готовится конкурсная документация на строительно-монтажные работы. После всех работ запланировано благоустройство дворовой территории.

Пермский строительный колледж был основан в 1930 году. Сегодня он готовит высококвалифицированных специалистов по пяти направлениям: «Архитектура», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», «Производство неметаллических строительных изделий и конструкций» и «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции».

Каждый год колледж выпускает 300 ребят. В целом здесь обучаются 1300 учащихся, с ними работают 100 преподавателей и сотрудников. Конкурс при поступлении составляет 7-8 человек на место.

Новые специальности и рабочие места

После обхода строительной площадки Максим Решетников встретился с руководителями колледжей и техникумов Прикамья и участниками последнего чемпионата WorldSkills Russia, который прошел в августе в Казани.

- Наша задача при развитии среднего профессионального образования – дать вам востребованную специальность и уверенность в жизни, - отметил губернатор Пермского края. - WorldSkills - это не дань моде, а индикатор качества среднего профессионального образования. В этом году мы создали в регионе 24 специализированных центра WorldSkills, в следующем их будет создано еще 32. Для нас это приоритет сейчас. Мы увеличили инвестиции в профессиональное образование, приступили к строительству крупных проектов. Должен быть системный подход.

В следующем учебному году будет создана 1000 новых мест на приоритетные специальности – IT-технологии, строительство, машиностроение, нефтяная отрасль. Нормативы на текущие расходы колледжей и техникумов выросли на полмиллиарда рублей. В Пермском крае появятся 10 тысяч новых рабочих мест. Прирост ожидается практически в каждой сфере.

- Отношение к рабочим профессиям сейчас изменилось, - сказал Максим Решетников. – Ребята учатся на современном оборудовании, после выпуска устраиваются на предприятия с достойными зарплатами. За тех, кто освоил все навыки, конкурируют работодатели, особенно в Пермском крае, где много проектов. Цели и задачи есть, и все сегодня зависит от рабочих рук.

На встрече молодые специалисты поделились, что после окончания колледжа хотят работать по специальности. «Кем?» - поинтересовался губернатор. Одна из девушек рассказала, что учится на направлении «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». «Сейчас в крае строятся сложные объекты, это и школы, и садики, и поликлиники, и нам нужны современные специалисты. Таким образом, строители точно будут востребованы», - заметил он в ответ.

Фото: Администрация Пермского края

Также ребята сообщили, что участие в чемпионате WorldSkills помогло им приобрести ценные умения и навыки. «Теории у нас много, но и практика важна, причем с соревновательным характером», - дополнили они.

Руководители средних специальных профессиональных учреждений выразили надежду, что поддержка региона, которая ощутимо усилилась в последнее время, продолжится и в дальнейшем.

- Роль среднего профессионального образования сегодня сложно недооценить, - заверил их Максим Решетников. - У нас сильная школа не только в Перми, но и в территориях края. И это нужно поддерживать и приумножать.