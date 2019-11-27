2019-11-26T17:29:09+03:00
Общество

«Мне предлагали отказаться от нее, но я решила не сдаваться». Пермячка борется за жизнь 10-месячной дочки

Маленькая Катя только недавно «переехала» из больницы домой
Екатерина ГАСПЕР
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Фото: фонд "Дедморозим"Фото: фонд "Дедморозим"
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Кате Ляшковой 10 месяцев, и она только недавно оказалась дома. У девочки органическое поражение головного мозга и дыхательная недостаточность, она дышит через трубочку.

Как рассказывает ее мама Карина, Катя родилась в 34 недели. Беременность была тяжелая, весь срок была угроза выкидыша и бесконечные больницы. Сразу после Нового года Карину положили в перинатальный центр, а через несколько недель начались схватки.

У новорожденной малышки произошло кровоизлияние в мозг, был очень низкий гемоглобин, потребовалось переливание крови. Прогнозы врачей были неутешительные.

- И у Кати, и у меня была пневмония, мы оказались в реанимации, причем, раздельно, - вспоминает Карина. – К дочке меня не пускали. Психолог спросила, не хочу ли я отказаться от нее, но я ответила, что это мой ребенок и я никогда этого не сделаю.

Из-за вялости возникло подозрение на дистрофию мышечной ткани, но, к счастью, этот диагноз не подтвердился.

С самого рождения девочка лежала в больницах, ее переводили из одной в другую. Ей поставили трахеостому, чтобы она могла дышать. В октябре из-за врожденных патологий ее положили в паллиативное отделение.

А неделю назад малышку выписали, сейчас она дома в Полазне со своей семьей. Она впервые увидела своих старших сестер, им 4 годика и 7 лет. За Катей присматривает команда Службы качества жизни «Дедморозим» и местный педиатр.

- Врачи сначала вообще не знали, выживет она или нет, - рассказывает Карина. – Но мы верим в лучшее. Сейчас нам нужно оформить инвалидность и наладить Катину жизнь в условиях вне больницы.

Чтобы Катя могла и дальше оставаться дома, ее семье необходима помощь в приобретении аппаратов, медицинской техники, оборудования, аспиратора, которые нужно периодически менять. Это небулайзер, пульсоксиметр и расходные материалы общей стоимостью 77 тысяч рублей. О том, как помочь девочке, можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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