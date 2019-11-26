2019-11-26T15:21:21+03:00
Общество

Новые мемориалы и выставка. В мэрии рассказали, что появится в Перми к 9 Мая 2020

На День Победы 2020 в Перми уже запланировано множество мероприятий
Елена КОНОВА
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К празднику будут приобретены новые трибуны с посадочными местами, чтобы как можно больше пермяков смогли посмотреть на парадК празднику будут приобретены новые трибуны с посадочными местами, чтобы как можно больше пермяков смогли посмотреть на парадФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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26 ноября в Перми прошло заседание первого городского оргкомитета по подготовке к 75-летию Победы. Как рассказали в пресс-службе, основной принцип празднования – сохранение исторической памяти как основы самосознания. Поэтому при подготовке к празднику День Победы 2020 в Перми основными направлениями станут организация «Маршрута Победы», ремонт монументов и памятников, работа с ветеранами и другие проекты.

- 8 мая состоится торжественная церемония возложения венков и цветов к монументу «Героям фронты и тыла», Торжественное собрание общественности, а 9 мая 2020 в Перми пройдет парад Победы, «Бессмертный полк», - рассказали в пресс-службе администрации. - Также мероприятия пройдут на центральных городских площадках.

В параде Победы 9 мая 2020 в Перми примет участие около 20 парадных расчетов, а также будет представлено порядка 25 единиц техники. Среди них - легендарный танк Т-34-85. В День Победы в Перми 2020 возможно и участие самолетов Миг-31 и Су-35 и вертолетов Ми-8.

- К празднику будут приобретены новые трибуны с посадочными местами, чтобы как можно больше пермяков смогли посмотреть на парад, - добавили в мэрии. - День Победы 2020 в Перми завершится традиционным фейерверком.

Что еще нас ждет?

- Историко-краеведческий проект «Маршрут Победы», благодаря которому можно будет пройти виртуальную экскурсию и посмотреть, где в годы войны жили эвакуированные деятели культуры, где находились эвакогоспитали и т.д.

- По городу планируется установить 70 флаговых конструкций и 30 стел, декоративные инсталляции. Также в Перми появятся зоны особого городского значения.

- Планируются проведение скайп-конференции между жителями блокадного Ленинграда и Перми, встречи ветеранов с молодежью, «Уроки мужества» в школах и другие мероприятия.

- Выставочный проект «Ленинград – Молотов», благодаря которому пермяки смогут узнать об эвакуации в Пермь (Молотов) производственных предприятий, институтов, детсадов и т.д.

- К 9 Мая в городе будет установлено два новых мемориала – «Солдат России» на бульваре Советской Армии и архитектурный ансамбль «Мемориал» на Площади ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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