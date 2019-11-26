2019-11-26T13:23:15+03:00
Общество

Где покататься на коньках в Перми 2019: катки, адреса, цены

Катки в Перми 2019. Рассказываем, где покататься на коньках в Перми
Екатерина ГАСПЕР
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Покататься на коньках можно всей семьей!Покататься на коньках можно всей семьей!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В выходные в Перми открылись первые крупные катки для массового катания - покататься на коньках 2019 можно на стадионе «Юность» (Революции, 27) и «Трудовые резервы» (Патриса Лумумбы, 2). Но кататься на коньках на них можно пока только платно.

«Юность» работает в субботу и воскресенье, с 16.00 до 22.00 и с 15.00 до 22.00 соответственно. Выход на лед стоит: 200 рублей для взрослых и 150 рублей для детей, студентов и пенсионеров. Есть семейные скидки: для папы, мамы и двоих детей стоимость составит 500 рублей. На катке работает прокат и заточка.

«Трудовые резервы» открыты для массового катания на коньках 2019 ежедневно, с 9.00 до 22.00. Выход на лед со своими коньками обойдется для взрослых в 190 рублей в будни и 200 рублей в выходные, для детей - 90 рублей в будни и 100 в выходные. Там также можно взять коньки напрокат и воспользоваться услугами заточки.

Как рассказали «Комсомолке» в администрации Перми, бесплатные катания в рамках проекта «Ледовый сезон» будут, но расписание появится только в декабре.

Выход на лед будет как платный, так и бесплатный. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выход на лед будет как платный, так и бесплатный.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бесплатный каток откроется и на городской эспланаде у памятника «Героям фронта и тыла». Его зальют в конце декабря. Там же откроют прокат и заточку.

Кроме этого, бесплатно покататься на коньках в Перми 2019 можно в Мотовилихе - около УДС «Молот» на Лебедева, 13, и на площади у цирка. Эти катки появятся после 20 декабря.

Второй год подряд будет работать небольшой, но красивый каток «под самолетом» - в сквере Субботина, около монумента «МиГ на взлете».

С начала декабря начнут работать небольшие бесплатные катки во всех районах - покататься на коньках в Перми 2019 можно будет на стадионах, у школ и на хоккейных коробках во дворах жилых домов. Всего в Перми в этом году будет работать 64 катка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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