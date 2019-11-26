2019-11-26T12:38:22+03:00
Недвижимость

«СтройПанельКомплект» объявляет время «УДАЧНЫХ КВАРТИР»!

Например, уютная 3-комнатная квартира стоит 3 050 958 рублей
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Фото пресс-службы компанииФото пресс-службы компании
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Каждую неделю «СтройПанельКомплект» определяет квартиру или квартиры, по специальной, ну оооочень привлекательной цене!

Следите за разделом «АКЦИИ» на сайте компании и социальными сетями застройщика.

с 25 ноября по 1 декабря КВАРТИРА ЭТОЙ НЕДЕЛИ В ЖК «МЕДОВЫЙ»!

Уютная 3-комнатная квартира 69,80 кв.м на среднем этаже.

В планировке предусмотрена просторная гостиная – 18,4 кв.м., с выходом на застекленную лоджию; две комнаты квадратной формы 12,3 кв. м. и 8,5 кв. м. Комнаты расположены на две стороны, что позволяет зонировать пространство с максимальным комфортом. Хозяек порадует большая кухня 11,9 кв.м., в которой можно организовать большую обеденную зону для семьи и гостей!

Квартира сдается с полной отделкой.

Специальная цена – 3 050 958 рублей!.

Фото пресс-службы компании

Фото пресс-службы компании

Квартира в ЖК «Медовый» от «СтройПанельКомплект» – это комфортное пространство для жизни вашей семьи. В комплексе заселено уже три квартала и еще несколько находится в стадии строительства. Проектом предусмотрено функциональное внутридворовое пространство с игровыми и спортивными площадками, зелеными насаждениями и зонами отдыха.

Спокойный район Кондратово позволяет вам наслаждаться тишиной, гармонией и экологичностью пространства, вместе с тем не отнимая много времени на поездки до центра. Инфраструктура комплекса насыщенна бытовыми объектами – здесь работают торговые центры, салоны красоты, аптеки и детские клубы.

Стоимость квадратного метра и большой ассортимент программ покупки расширяют возможности вашего выбора!

Фото пресс-службы компании

Фото пресс-службы компании

Офис продаж от застройщика в ЖК «Медовый», д. Кондратово, ул. Красавинская, 1, офис № 2. Тел.: (342) 214-05-11

Проектные декларации строящихся объектов расположены на сайте наш.дом.рф и www.spk.perm.ru

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Организатор акции: Застройщик ООО «Медовый-2». Спецпредложение действует для покупателей квартир в жилом комплексе «Медовый».

Скидка предоставляется однократно при покупке одной квартиры, скидки не суммируются. Способы приобретения данной квартиры: 100% оплата, ипотека от банков партнеров. Срок действия акции с 25 ноября 2019 г. по 01 декабря 2019 г. (но до реализации продукта по специальному предложению). Предложение ограничено. Организатор имеет право изменить условия и срок проведения акции. Данное предложение не является публичной офертой. Положение об акции в оригинальном виде находится в офисе компании по адресу г. Пермь ул. Монастырская 12Б.

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