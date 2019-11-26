Декабрь в Перми — между гололедом и морозами

В начале декабря пермяков ожидает очередное потепление, температура будет колебаться около ноля, а это значит, что нас ждет новое испытание гололедом. По статистике, основной причиной травматизма зимой является банальная спешка. Многие пешеходы не замечают льда, припорошенного снегом, в результате чего падают и получают различные травмы. Значительная часть травм связана с общественным транспортом: поскальзываются и падают как при входе в автобус или трамвай, так и при выходе из него. Опасными могут быть и падения на скользких ступеньках. Наиболее типичны для зимы переломы лучевой кости, лодыжек и ключицы, ушибы плечевой кости, переломы костей голени и повреждения связочного аппарата голеностопного и коленного суставов, черепно-мозговые травмы. Особенно часто переломам подвержены пожилые люди из-за возрастных особенностей их скелета (повышенная хрупкость костей, меньшая эластичность связок и мышц). Даже небольшой удар может вызвать переломы конечностей, ребер, позвоночника, а также тяжелую своими последствиями травму – перелом шейки бедренной кости. Людям пожилого возраста без надобности в «скользкую» погоду из дома вообще лучше не выходить, следует отложить поездки, походы в магазин и во всевозможные инстанции. Эти же рекомендации должны соблюдать и беременные женщины. «Комсомолка» подготовила несколько советов, чтобы снизить риск получения специфических зимних травм. В первую очередь, уделите внимание выбору зимней обуви: она должны хорошо держать голеностоп, иметь противоскользящую подошву. Лучше выбирать обувь с рифленой подошвой, и, конечно же, никаких каблуков. Также необходимо правильно перемещаться по скользким участкам дороги: нужно не спешить, избегать резких движений и внимательно смотреть себе под ноги. Важно помнить: чем быстрее вы идете, тем больше риск упасть. И не подходите близко к стенам зданий – в оттепель с крыши может упасть сосулька или кусок затвердевшего снега. К середине декабря в Пермь придут морозы — до 22 градусов. И здесь появляется другой риск — обморожение. Больше всего подвержены обморожению открытые участки тела: лицо, щеки, нос, уши. У детей нередко травма возникает на ладошках и стопах, особенно если обувь тесная, а варежки промокли. Избежать обморожения поможет грамотно подобранная одежда.

- Первый слой служит для удержания тепла и отведения влаги от тела. Для прогулок зимой можно использовать нательное белье из 100-процентного хлопка или из хлопка и шерсти, а также термобелье.

- Второй слой должен накапливать тепло, выделяемое телом. Для этого хорошо подойдут шерстяной или акриловый свитер или флисовый костюм.

- Третий слой защищает от ветра, дождя или снега. В качестве этого слоя можно использовать комбинезон или куртку со штанами из мембранной ткани или ткани с ветро- и влагозащитными свойствами.

Если все-таки обморожение произошло, никогда не растирайте пораженную область снегом. Чтобы предотвратить омертвение тканей, согревание пораженной области должно быть постепенным! Когда пострадавший попадет в теплое помещение, укутайте обмороженную руку(или другую конечность) шарфом, чтобы предотвратить резкое повышение температуры. Если обморожение несильное, можно слегка растереть эту область чистой шерстяной тканью. Дайте выпить пострадавшему горячего чая и срочно доставьте его в больницу.