"Над котенком издевались неделями, а потом - убили". Волонтеры сообщили о случае живодерства в Перми

- Я не могу себе даже представить, что испытал бедный, маленький котенок, - пишет в соцсетях волонтер Галина Ганик.

По словам Галины, один из жителей Перми издевался над котенком, а затем - утопил его. Волонтеры хотят привлечь к этому случаю как можно больше внимания, чтобы человека, который совершил преступление, нашли и наказали.

- 6 ноября в одну из ветклиник уже в четвертый раз принесли одного и того же котенка, - рассказывает Галина. - Судя по травмам, которые обнаружили на теле животного, над ним издевался человек. Врачи обратились к нам за советом, мы рекомендовали вызывать полицию.

Мы позвонили в саму ветклинику. Нам подтвердили, что котенка приносили четыре раза с промежутками в несколько дней. И каждый раз - с новыми травмами.

- У него были и ожог якобы от фена, и вывих, и шишка, - рассказали в ветклинике. - А еще у котенка все четыре посещения был шок - она вся тряслась, была очень испуганной. Но когда она у нас на ночь оставалась, начинала расслабляться, играть. У нас работают очень опытные врачи, и они видят, каким образом были получены травмы - случайно или кто-то наносил их намеренно. В этом случае явно был причастен человек. Беспокоясь за котенка, мы попросили у хозяина оставить животное у нас.

Котенок на сутки остался в клинике. Врачи еще раз обработали все травмы и уже надеялись, что скоро начнут искать ему новую семью.

- Но на следующий день хозяин вернулся и потребовал отдать котенка назад, - добавили в клинике. - Мы решили вызвать полицию. Однако, приехавший участковый также сказал отдать котенка обратно молодому человеку. Единственное - мы попросили девушку парня хотя бы изредка нам звонить и рассказывать, как дела у котенка.

Травмы на теле были просто ужасными. Фото предоставлено волонтерами

21 ноября в клинику позвонила девушка молодого человека. По словам врачей, она сообщила, что котенок мертв.

- Якобы его хозяин хотел искупать, но случайно утопил, - возмущаются волонтеры. - Мы обратились в правоохранительные органы, чтобы они провели проверку и наказали виновного.

Также к посту в соцсети Галина прикрепила снимки травм, которые нашли на теле животного.

Как нам сообщили в пресс-службе полиции, в настоящее время проводится проверка, направленная на установление достоверности информации, размещенной в соцсетях.