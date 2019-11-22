В краевом минсоцразвитии рассказали о том, какая поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, положена в Пермском крае в 2019 году. Для того, чтобы оформить причитающееся пособие детям-сиротам в Пермском крае, необходимо обратиться в органы соцзащиты.

Итак, какая поддержка детям-сиротам положена в Пермском крае в 2019 году:

Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (20 101,69 руб. - при всех формах устройства; 153 593,26 руб. - при усыновлении ребенка-инвалида, детей старше семи лет, братьев и (или) сестер). Обращаться: Территориальное управление Министерства социального развития по месту жительства.

Ежемесячное вознаграждение (3 972,62 руб. – базовый размер. Увеличение на 50 % - дети старше 14 лет; на 100 % - дети-инвалиды и дети, имеющие заболевания, входящие в установленный Перечень). Обращаться: Территориальное управление Министерства социального развития по месту жительства.

Ежемесячное пособие на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (от 8 213 руб. до 13 707 руб. в зависимости от пола и возраста ребенка). Обращаться: Территориальное управление Министерства социального развития по месту жительства.

Денежная выплата на приобретение оборудования (мебели) (15 840 руб. с периодичностью 1 раз в 5 лет). Обращаться: Территориальное управление Министерства социального развития по месту жительства.

Единовременное пособие при усыновлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (100 000 руб. на каждого ребенка) (только для жителей Пермского края). Обращаться: Территориальное управление Министерства социального развития по месту усыновления.

Единовременные социальные пособия лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (3 000 руб.) Обращаться: Территориальное управление Министерства социального развития по месту жительства.

Ежемесячная выплата на проезд на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) (409,49 руб.). Обращаться: Территориальное управление Министерства социального развития по месту жительства.

Денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования (16 429 руб. – при продолжении обучения по очной форме в профессион. образов. организациях; 41 046 руб. – без продолжения профессион. обучения). Обращаться: Министерство образования Пермского края.

Право на компенсацию путевок на летнее оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей с 01.01.2018 Размер компенсации стоимости путевки составляет 100% фактической стоимости путевки, но не более 100% расчетной стоимости путевки в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительный детский лагерь, утвержденной Правительством Пермского края на текущий год, и не более 100% суммы, фактически оплаченной заявителем. Обращаться: Территориальное управление Министерства социального развития по месту жительства.