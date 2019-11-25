2019-11-22T09:03:17+03:00
Авто

Новый тест для SKODA

Попробовать все новые модели – RAPID, OCTAVIA, SUPERB и кроссовер KODIAQ - в реальных условиях можно в автоцентре
Поделиться:
Фото пресс-службы компанииФото пресс-службы компании
Изменить размер текста:

Выбирая новый автомобиль, мы собираем советы знакомых, отзывы в интернете, обзоры автомобильных журналов и блогеров, но все же окончательный выбор делаем, когда попробуем машину «в деле». Именно тест-драйв помогает почувствовать, станет ли автомобиль надежным другом в самых разных поездках и путешествиях. Понимая это, в автоцентре ŠKODA Камская Долина разработали новый маршрут тест-драйва – большой круг протяженностью в полтора десятка километров позволяет оценить, как ведет себя автомобиль и в городской суете, и в поездке за городом.

Итак, садимся за руль! Из салона выезжаем на улицу Спешилова и сразу оказываемся на магистрали с оживленным движением – прекрасная возможность оценить маневренность, управляемость и ассистирующие системы.

Фото пресс-службы компании

Фото пресс-службы компании

Разворачиваемся и едем на дорогу Дружбы. Здесь суеты уже нет, а окружающие сосны помогут представить, что вы выбрались за город – можно попробовать динамику, а заодно и изучить множество удобных решений, эдаких мелочей, из которых создается узнаваемый почерк Simply Clever. Например, держатель парковочных талонов, отделение для зонта или специальное место для телефона.

Возвращаемся в город по ул. Борцов Революции. Сбрасываем скорость и тестируем подвеску, потому что впереди много «лежачих полицейских» (кстати, всего их на маршруте 17 штук). А потом вновь по Спешилова – все-таки в городском режиме мы ездим больше всего – возвращаемся в автоцентр.

Отдельно, если хочется заострить внимание на внедорожных качествах, есть маршрут значительная часть которого проходит по проселочной дороге.

Попробовать все новые модели – RAPID, OCTAVIA, SUPERB и кроссовер KODIAQ в реальных условиях можно в автоцентре ŠKODA Камская Долина на ул. Спешилова, 105а. Записаться на тест-драйв можно по телефону 8 (342) 259-43-40 и на сайте skoda-kd.ru.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Перми водитель «Мерседеса» устроил ДТП и сбежал
На трассе в Прикамье столкнулись фура и легковушка
В Прикамье 200 тысяч семей получили сертификат на маткапитал
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гололед и изморозь
Главный Дед Мороз страны выехал из Челябинска в Пермь
В ноябре в Перми цены на жилье перестали быстро расти и немного упали
«Отрезало обе ноги». Поезд «Москва - Владивосток» переехал жителя Перми
В Прикамье закончились поиски исчезнувшего 11-летнего мальчика
«Это малолетний беспредел!». В Прикамье четверо детей ограбили мясной магазин
Смертельное ДТП: в Прикамье легковушка столкнулась с лесовозом
Жителей Прикамья предупредили в МЧС о сильном гололеде и изморози
По пенсии, выданной «билетами банка приколов» началась служебная проверка
Пожилая пермячка получила пенсию «билетами банка приколов»
«Ушел гулять и не вернулся». В Пермском крае ищут 11-летнего мальчика
В Пермском крае возле Чусовского моста пожилая женщина погибла под колесами иномарки
В главном храме Соликамска обнаружили человеческие останки
«По колено в кипятке». В Перми в квартире пятиэтажки прорвало батарею
В Перми водитель опрокинулся в кювет и погиб в ДТП
В Перми расписание автобуса № 2 и электропоездов будет синхронизировано
В ДТП в Пермском крае погибла женщина, еще два человека пострадали
«Просто нелюди какие-то». В Пермском крае волонтерам пришлось усыпить пса, которого расстреляли неизвестные
Суд приостановил деятельность пермского кафе «O-fit» на 30 суток
В ноябре Пермском крае охотники отстрелили семь волков
Кафе в центре Перми оштрафовали за громкую музыку в ночное время
В ДТП в Пермском крае пострадали два грудных младенца