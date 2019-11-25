Новый тест для SKODA

Выбирая новый автомобиль, мы собираем советы знакомых, отзывы в интернете, обзоры автомобильных журналов и блогеров, но все же окончательный выбор делаем, когда попробуем машину «в деле». Именно тест-драйв помогает почувствовать, станет ли автомобиль надежным другом в самых разных поездках и путешествиях. Понимая это, в автоцентре ŠKODA Камская Долина разработали новый маршрут тест-драйва – большой круг протяженностью в полтора десятка километров позволяет оценить, как ведет себя автомобиль и в городской суете, и в поездке за городом.

Итак, садимся за руль! Из салона выезжаем на улицу Спешилова и сразу оказываемся на магистрали с оживленным движением – прекрасная возможность оценить маневренность, управляемость и ассистирующие системы.

Фото пресс-службы компании

Разворачиваемся и едем на дорогу Дружбы. Здесь суеты уже нет, а окружающие сосны помогут представить, что вы выбрались за город – можно попробовать динамику, а заодно и изучить множество удобных решений, эдаких мелочей, из которых создается узнаваемый почерк Simply Clever. Например, держатель парковочных талонов, отделение для зонта или специальное место для телефона.

Возвращаемся в город по ул. Борцов Революции. Сбрасываем скорость и тестируем подвеску, потому что впереди много «лежачих полицейских» (кстати, всего их на маршруте 17 штук). А потом вновь по Спешилова – все-таки в городском режиме мы ездим больше всего – возвращаемся в автоцентр.

Отдельно, если хочется заострить внимание на внедорожных качествах, есть маршрут значительная часть которого проходит по проселочной дороге.

Попробовать все новые модели – RAPID, OCTAVIA, SUPERB и кроссовер KODIAQ в реальных условиях можно в автоцентре ŠKODA Камская Долина на ул. Спешилова, 105а. Записаться на тест-драйв можно по телефону 8 (342) 259-43-40 и на сайте skoda-kd.ru.