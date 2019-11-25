Где пройти водительскую комиссию в Перми 2019: адреса, цены

- У нас с понедельника все по-прежнему, очереди схлынули, - рассказывает заместитель главного врача по организационно-методической работе краевого наркодиспансера Григорий Козюков. - Введение новых анализов перенесли на 1 июля.

На прошлой неделе здесь, на Монастырской, 96 б, царил небывалый ажиотаж. Стало известно о резком повышении стоимости медицинских анализов для водительского удостоверения, и сотни пермяков ринулись в наркодиспансер. Все хотели успеть получить справки для водительской комиссии-2019 по прежним ценам.

Несколько дней были огромные очереди.Фото: Василий Вахрин

Все дело было в изменениях в приказ №344-Н Минздрава России. С 22 ноября, напомним, планировали ввести в водительскую комиссию-2019 дополнительные обследования - анализ мочи на наркотические средства и психотропные вещества и анализ крови на CDT-белок, который является маркером хронического алкоголизма.

Среди пермских водителей быстро распространился слух, что по новым правилам оформление медицинских документов для продления прав или получения новых будет стоить около 7 тысяч рублей. Люди буквально штурмовали наркодиспансер - оставалось всего пару дней до вступления изменений в силу.

«Пришлось вставать в 6 утра". Пермские водители попали в "пробку" в очереди за справкой 00:00 00:00

Как выяснилось, цена за новые справки для водительской комиссии-2019 должна была составить в Перми 2900 рублей. Однако накануне заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил, что принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.

Водители хотели получить или продлить права по старым ценам.Фото: Василий Вахрин

Как врач решит

На сайте краевого наркодиспансера появилось объявление: «Введение изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.06.2015 №344н приостановлено. Выдача медицинских заключений водителям будет производиться в прежнем режиме, БЕЗ обязательной сдачи крови и мочи!»

Как рассказал Григорий Козюков, многие пермяки не сразу узнали об отмене нашумевших справок для водительской комиссии-2019 - в пятницу очереди еще сохранялись. В целом в эти дни за медицинскими документами для водительских прав в наркодиспансер пришло в три раза больше людей, чем в обычное время. В понедельник учреждение продолжило работать без небывалого наплыва посетителей.

Поток людей тянулся и на второй этаж.Фото: Василий Вахрин

- Эти анализы теперь по-прежнему не обязательные, но если у врача-нарколога возникнут подозрения, то он имеет право направить человека на дополнительные обследования, - поясняет Григорий Козюков. - Это написано и в старой редакции приказа. Хотя происходит это далеко не часто, случаи единичные.

«Водительская комиссия? Да, снова записываем»

Новые правила внесли смуту и в услугу прохождения водительской комиссии-2019 в частных центрах. Уже в четверг там не могли точно ответить, сколько это будет стоить. Администраторы сообщали, что в связи с новшеством правила могут измениться и у них, и ясность появится только в начале следующей недели. А в некоторых центрах прохождение водительской комиссии-2019 и вовсе приостановили.

В понедельник работа центров в этом направлении восстановилась. Запись на прохождение водительской комиссии-2019 снова появилась.

НА ЗАМЕТКУ

Где можно пройти водительскую комиссию в Перми?

- Медицинский центр Клиника «Надежда», ул. Крисанова, 5, тел. 239-08-08. Стоимость - 470 рублей (категории А и В) и 1250 рублей (категории С, D и Е). При себе нужно иметь справку от нарколога и психиатра.

- Медконсультант, ул. Голева, 9а, тел. 259-40-50. Стоимость - 590 рублей (категории А и В) и 1300 рублей (категории С, D и Е, если энцефалография уже есть, то цена будет 600 рублей). При себе нужно иметь справку от нарколога и психиатра.

- «Клиника комплексной медицины «Клиницист», ул. Клары Цеткин, 14, тел. 288-55-93. Стоимость - 400 рублей (категории А и В) и 1200 рублей (категории С, D и Е). При себе нужно иметь справку от нарколога и психиатра.

- Лечебно-диагностический центр «Лабдиагностика», ул. 9 Мая, 18а и ул. Маршала Рыбалко, 89. тел. 204-07-08. Стоимость - 550 рублей (категории А и В) и 2600 рублей (категории С, D и Е). При себе нужно иметь справку от нарколога и психиатра, для категорий С, D и Е - еще флюорографию и военный билет.

- «Качество жизни», ул. Крисанова, 10, тел. 255-41-37. Стоимость - 450 рублей (категории А и В) и 700 рублей (категории С, D и Е. С собой иметь энцефалографию и флюорографию.

- КамаМед, ул. Петропавловская, 63, тел. 237-53-63. Стоимость - 600 рублей для обеих категорий. С собой иметь справку от психиатра и нарколога, для категорий С, D и Е - еще и энцефалографию.

- «Юнона», Комсомольский проспект, 34б, тел. 233-55-54. Стоимость - 500 рублей (категории А и В) и 1500 рублей (категории С, D и Е) - при наличии своих справок от нарколога и психиатра, если их нет, то дороже, так как будут делать запрос.