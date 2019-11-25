«Страна чудес» Дарьи Донцовой: Как научить детей дружить, любить и верить в доброту

- Ребята, а кто знает, что такое тыквобанан? - спросили мы пациентов одной из детских больниц.

- Это фрукт такой, его обезьянки любят! - тоненько пискнула крохотная светловолосая Анечка.

- Нет, из тыквы моя мама варит суп! Значит, это овощ! - возразила ее соседка по палате Маша.

- Это гибрид, - заключил Арсений. Он много знает, потому что уже учится в школе и умеет читать.

Вместе с Арсением, Аней, Машей и другими маленькими пациентами гастроэнтерологического отделения городской детской клинической больницы №13, что в Мотовилихе, мы познакомились с милыми мопсами из книги «Страна чудес».

Дети внимательно слушали книгуФото: Василий Вахрин

Мопсы - это собачки в складочку

- А какие собачки живут у вас дома?

- Немецкая овчарка, доберман, шпиц, йоркширский терьер, - наперебой выкрикивали счастливые дети, которые уже не первую неделю лежат в стационаре и соскучились по своим домашним любимцам.

- А вы знаете, кто такие мопсики?

- Собачки такие, толстенькие, смешные и в складочку, - захихикали малыши.

- Хотите узнать о них волшебную историю?

Детишки, конечно, не возражали. Встреча с книжными героями была для них настоящим праздником. Ярким пятном в чреде серых больничных будней.

- А на улице сегодня солнышко, хочется гулять, - вдруг загрустил 4-летний Миша.

- Сегодня первый по-настоящему зимний день, мороз кусает всех за щечки. Ты поправляйся, ведь скоро Новый год и каникулы. И можно целыми днями кататься на коньках или с горки, - как могли, утешали мы взгрустнувшего ребенка.

Отвлечь детей от грустных мыслей, подарить им встречу со сказочными героями, пообщаться и поиграть - это и есть суть проекта «Читаем вместе», который проходит по инициативе российского производителя замороженных продуктов ТМ «4 Сезона» при поддержке «Комсомольской правды».

Мероприятие всем очень понравилосьФото: Василий Вахрин

Что главное в жизни?

Очень добрую и увлекательную книгу «Страна чудес» написала любительница детективов для взрослых, известная писательница Дарья Донцова. Мы удивились, узнав, что в ее творчестве есть прекрасная сказка для детей.

Главными персонажами книги писательница сделала своих любимых мопсов. Милые собачки Жози, Куки, Зефирка и другие герои оказываются в сказочной Стране чудес, где могут исполниться любые их желания. Но так ли это здорово, когда все, о чем ты мечтаешь, тут же сбывается?

Сообразительные мопсы быстро поняли, что каждое их желание влияет на судьбу товарища, а самая большая беда - получить все, что пожелаешь. Чем опасны реки Злости и камни Жадности? Много трудностей предстоит преодолеть крохотным собачкам, чтобы понять, что главное в жизни - это искренняя дружба, настоящая любовь и вера в доброту.

- А что будет с Зефиркой дальше? - спросила 8-летняя Катя, когда мы закончили читать первую главу книги.

- Ведь ты же умеешь читать, вот и узнаешь, когда дочитаешь эту историю до конца, - вручая книгу Кате, сказали представители ТМ «4 Сезона».

Все маленькие пациенты отделения получили собственную книгу «Страна чудес» и другие подарки. И теперь они точно знают, что скучать в больнице им будет некогда - всем хочется узнать, чем закончатся увлекательные приключения мопсов в Стране чудес.

Отгадывать загадки - это веселоФото: Василий Вахрин

А зачем в борще груша?

Мы не только читали с детьми книгу, но и отгадывали загадки про фрукты и овощи, которые выращивают жители Прекрасной долины из сказки.

А потом разделились на две команды. Мальчишки разукрашивали фрукты, из которых можно сварить компот, а девчонки «варили» борщ из овощей на картинках.

- Иринка еще совсем маленькая, поэтому разукрасила для борща грушу и клубнику, - улыбались старшие девчонки. - Пойдем, зайчик, научим, как правильно готовить обед.

Такую же акцию мы провели и в других больницах Перми.

- Мы лежим в больнице уже почти три недели, - рассказывает мама 5-летнего Вовы, он пациент неврологического отделения пичугинской больницы. - У сына заболевание, при котором нельзя выходить на улицу в течение всего курса лечения. А Вова мальчика активный, поэтому ваш сегодняшний приход стал для него настоящим праздником.

Поговорить с мамой Вовы подольше не удалось. Неугомонный малыш утащил ее за руку в палату - уж очень и ему не терпелось узнать, чем закончились приключения милых мопсов из «Страны чудес».

- Спасибо вам большое, - благодарили организаторов проекта «Читаем вместе» детские врачи. - Наши пациенты - дети, они все очень активные, любознательные. Мы стараемся организовать их досуг, в отделениях есть игровые комнаты, где с детьми занимаются педагоги: рисуют, лепят, собирают пазлы, лего. Старшие ребята играют в шашки и шахматы, но общение и досуг очень ограничены больничными стенами. И такие проекты всегда становятся для наших детей неожиданным сюрпризом. Приходите к нам почаще!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Только продукты, вода и холод

В книге «Страна чудес» замечательной писательницы Дарьи Донцовой один из героев, белый мишка Макс, рассказывает читателям о пользе замороженных овощей и фруктов, сколько вкусного и полезного можно из них приготовить.

- Наша компания не просто занимается производством замороженных продуктов питания, мы сами подбираем семена, выращиваем и собираем урожай, сами перевозим его на наши заводы, перерабатываем, замораживаем, складируем и доставляем до прилавка магазина, - говорит представитель ТМ «4 Сезона» Карен Мовсисян. -Все этапы - от поля до прилавка - проходят в России, все продукты замораживаются в первые часы с момента сбора урожая, что позволяет сохранить максимальное количество витаминов и полезных свойств.

Подарки от нашего партнераФото: Василий Вахрин

Надо отметить, что замораживание - это способ сохранения продуктов, чтобы их можно было употреблять в пищу в любое время года. И что не менее важно, в процессе замораживания не используется никаких сторонних элементов, ничего кроме самого продукта, воды и холодного воздуха.

В первую очередь, мы заботимся о здоровье и, конечно, о том, чтобы родители проводили больше времени с детьми, а не на кухне. И успевали все вместе читать книги, придумывать и рисовать истории, обсуждать очень важные для ребенка дружбу, ценность общения, важность семьи, уважение к людям, любовь к животным и, конечно, правильное питание.