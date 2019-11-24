2019-11-24T11:34:40+03:00
Общество

Пермская актриса Катерина Шпица опубликовала откровенное фото

Почитатели ее таланта склонны простить ей маленькую шалость
Андрей МАТЛИН
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Этот снимок Катерина Шпица выставила в соцсети, лежа в поезде. Фото: страница актрисы в Instagram.Этот снимок Катерина Шпица выставила в соцсети, лежа в поезде. Фото: страница актрисы в Instagram.
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Вечером Катерина Шпица лежала с книжкой на полке в купе поезда и вдруг ей захотелось выставить снимок на своей странице в Instagram.

- Лежу в поезде по направлению в Липецк, вновь перечитала свою партию в «Метели» на завтра, - написала она комментарий к фото. - Успела разглядеть из окна холодный яркий закат. Пушкин перед сном - это прекрасно.

В Липецк актриса ехала, чтобы выступить в усадьбе Скорняково-Архангельское на литературно-музыкальном вечере русской классики вместе с артистом Георгием Мартиросьяном.

На снимке актриса сидит в томной позе, накинув на плечи легкое белое одеяние.

Почитатели таланта Катерины Шпицы оценили ее пост благожелательно.

- Очень красивое фото! Сама нежность! Ангел! – написали они.

Приехав в Липецк, актриса разместила на своей странице новую фотографию – на этот раз уже в длинном белоснежном платье до пола, в котором она и читала на вечере произведение Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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