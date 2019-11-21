Пермский радиофизик стал лучшим воспитателем России

- Вы не представляете, как мы верили в него, Евгений Владимирович как краевой конкурс выиграл, так сразу решил, что ему надо идти дальше, а мы, его коллеги, детишки и родители во всем только поддерживали его! - говорят в пермском детском саду «Школа рыцарей и принцесс».

20 ноября вечером в Москве объявили результаты X Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2019 году. Победителем стал Евгений Пепеляев из Пермского края. Воспитателем в детском саду он работает шесть лет.

- В образование я пришел случайно, - объяснил он. – В детстве, как и все мальчишки, хотел стать пожарным или космонавтом. После школы поступил в пермский университет на факультет радиофизики, но вскоре понял, что это не мое. Сначала устроился администратором, а потом случайно увидел объявление, что требуются специалисты по работе с детьми. Вот и решил рискнуть.

На церемонии награждения в Доме правительства Московской области. Фото: Министерство просвещения Российской Федерации

Родители к идее сына отнеслись с недоверием, мол, через неделю сбежишь оттуда. Но Евгений со всей ответственностью начал вникать в работу воспитателя. Если по графику ему выпадала вторая смена, то утро он все равно проводил в детском саду: учился у коллег как гасить детские споры, проводить занятия и учить детишек самообслуживанию. А через пять работы стал лучшим воспитателем Перми, потом Пермского края, а сейчас вот страны!

Заявку на участие во Всероссийском конкурсе Евгений подал еще летом, успешно прошел заочные испытания и вошел в число 79 педагогов, кого жюри допустило бороться за главный приз. Среди участников, кстати, было немало мужчин: и молодые, и опытные, однако среди 15 финалистов Евгений Пепеляев оказался единственным представителем сильного пола.

В финале конкурсантам предстояло писать сочинения и проводить занятия у дошколят. В Москву на финальный тур Евгений уехал в прошлую пятницу, 15 ноября. Вместе с ним – группа поддержки: исполняющая обязанности заведующей детского сада «Школа рыцарей и принцесс» Ольга Афанасьева и научный руководитель детского сада Марина Болотова.

- Мы смотрели трансляцию финала, и когда объявили победителя, аж прослезились от гордости, - говорят педагоги, работающие вместе с лучшим воспитателем страны.

- Я очень растерян, единственное, что приходит на ум – это слова благодарности всем людям, благодаря которым я здесь, - сказал победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года в России» в 2019 году. – Спасибо моей команде, которая здесь со мной, и поддерживает меня. Когда я готовился к конкурсу и смотрел испытания прошлых лет, я и подумать не мог, что когда-нибудь стану обладателем этой жемчужины. Спасибо всем за признание!

В финале конкурса Евгений Пепеляев был единственным представителем сильного пола. Фото: Министерство просвещения Российской Федерации

В качестве награды Евгений Пепеляев получил символ конкурса – «Хрустальную жемчужину», почетную грамоту от Министерства просвещения и многочисленные призы от спонсоров конкурса.

- Евгений Владимирович с группой поддержки приезжает в Пермь вечером в пятницу, мы обсуждаем, как встречать его и поздравлять с победой! – говорят в детском саду. – Цветы уже заказали, обязательно поедем на перрон, а как будем поздравлять в детском саду – еще решаем. Но гордимся очень! Это почетно - работать бок о бок с лучшим воспитателем страны!