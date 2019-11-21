Wink: телевизор и кинотеатр на вашей ладони

«Главное украшение стола – телевизор!», - уверял известный персонаж мультфильма. Впрочем, нынче для того, чтобы просматривать телевизионные передачи, телевизор не особо и нужен. Фильмы, сериалы, новости, шоу – все это можно увидеть с помощью планшета или мобильного телефона. Особенно, если они подключены к современным цифровым технологиям.

Сегодня, во Всемирный день телевидения, мы расскажем о цифровой платформе Wink - интepaктивнoм телевидении, которое можно смотреть нa домашнем телевизоре, смартфоне или планшете, ноутбуке и компьютере. Одна подписка позволяет подключить к Wink сразу пять различных устройств.

- Мы развиваем сервис Wink как цифровую платформу впечатлений, в которой объединили все самое лучшее от цифрового телевидения и онлайн-кинотеатра и добавили множество интерактивных функций, - рассказывает Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО «Ростелеком». - Компания «Ростелеком» предлагает оформить подписку на особую коллекцию Wink и получить домашний и мобильный интернет в подарок, с которыми смотреть контент можно будет на любом устройстве, в любое время и в любом месте. В рамках акции «Всё вместе», которая продлится до конца января 2020 года, можно подключить пакет «Для развлечений везде» на специальных выгодных условиях — море впечатлений и три услуги по цене одной.

Итак, что такое Wink.

Wink – это телевидение? Да. В него входят более 180 телеканалов на любой возраст, вкус и интересы: 40 каналов с кино и сериалами, 15 - детских, 13 - спортивных, 35 - познавательных, 25 - музыкальных. Только в Wink доступны телеканалы UFC ТВ, который посвящен самой известной и авторитетной в мире ассоциации смешанных единоборств, и Eurosport Gold с самыми известными теннисными турнирами мира.

Wink – это кинотеатр? Конечно. Абонентам доступны более 3 000 кинофильмов, мультфильмов и сериалов, в том числе созданных в последние годы. Любой фильм можно просто посмотреть, а можно и купить, чтобы иметь возможность пересматривать его по нескольку раз.

Кроме того, «Ростелеком» и известный переводчик англоязычного кино Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, недавно подписали договор об эксклюзивном сотрудничестве. И теперь самые свежие переводы фильмов от Гоблина доступны только в сервисе Wink и видеотеке «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома». Сегодня уже можно посмотреть большую коллекцию фильмов в переводе Гоблина.

Возможности интерактива. Для приложения Wink доступна услуга управления просмотром – возможность поставить на паузу кино или передачу, которую вы смотрите, перемотать назад и начать просмотр сначала. Можно начать смотреть фильм на домашнем телевизоре, а продолжить на смартфоне во время пути на работу или учебу - с того же места.

А благодаря сервису «Родительский контроль» можно настроить ограничения для просмотра передач детьми, ориентируясь на возрастную маркировку.

Буквально две минуты – и ваш телевизор показывает четкую картинку высокого качества.

Как установить Wink? Очень просто.

- Чтобы подключить Wink к телевизору, нужна ТВ-приставка, - объясняет Дмитрий Шавкунов, менеджер Пермского филиала ПАО «Ростелеком». – К интернету она подключается через Wi-Fi, никаких дополнительных проводов не надо. Буквально две минуты – и ваш телевизор показывает четкую картинку высокого качества. Весь видео-контент доступен в просмотре в формате 4К или ультра-HD.

Кроме того, Wink можно подключить к домашнему телевизору с помощью приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV. Смартфон или планшет можно подключить с помощью мобильного приложения для Android и iOS, а ноутбук и компьютер с помощью видеопортала wink.rt.ru. А потом смотреть самое крутое кино в любом месте мира.