«Катаракта – не болезнь!» Современная хирургия позволяет решить этот вопрос за один день

В рамках проекта «Клиника года» гостем эфира радио «Комсомольская правда – Пермь» на 96,6 FM стал офтальмохирург клиники «Три-З» Дмитрий Перегудов. Он поделился, как правильно выбрать хрусталик при катаракте и как не упустить момент, когда нужно обратиться к врачу.

По словам специалиста, катаракта – это помутнение собственного хрусталика у человека. А сам хрусталик – это мягкая эластичная естественная линза, которая находится внутри глаза. С возрастом она уплотняется и мутнеет, теряет свои функции – фокусировку изображения на сетчатку. Если хрусталик не фокусирует, а рассеивает, то качество зрения у человека значительно ухудшается. Последствия могут быть серьезными, вплоть до полной слепоты. Очень важны своевременные диагностика и лечение.

- Дмитрий Васильевич, как вовремя определить, что нужно обратиться к врачу?

- Я своим пациентам всегда говорю: «Если вы утром просыпаетесь и замечаете, что ваши домашние вещи выглядят не так, как вчера, это повод задуматься, что у вас что-то не так со зрением». Объекты могут быть затуманенные, искаженные, могут выпадать из поля зрения отдельные участки, например, не видно лица приближающегося человека.

Помочь можно не только себе, но и окружающим. Если мы приходим в гости к своим родителям и видим, что они стали неопрятными, дома не убрано, у них нарушилось цветовосприятие, то это первые звоночки. Ситуацию можно исправить и вернуть все на место.

Катаракта – это обратимое состояние, зрение можно полностью восстановить. Это не болезнь, а возрастное помутнение хрусталика. Единственный во всем мире способ помочь человеку – хирургическая замена мутного хрусталика на искусственный. Эта операция называется факоэмульсификацией. Она делается через микропрокол в два миллиметра, через который удаляется мутный хрусталик и имплантируется искусственная линза. Сразу после операции человек может идти домой.

- То есть катаракта – это возрастное явление?

- Не только. Бывают травматические катаракты, бывают приобретенные и даже врожденные. Но мутный хрусталик требует замены в любом случае.

Стоит отметить, что раньше было много способов лечения катаракты, потому что не было доказано, что это не болезнь. Пациентам назначали лекарственные препараты, витамины, которые нужно было капать в глаза 3-4 раза в день. Но со временем люди поняли, что ни одному человеку это не помогло. Операции начали делать, когда появилось необходимое оборудование и искусственные хрусталики.

Правда, сначала методов микроинвазивной хирургии не было, делали большие разрезы от 10-12 миллиметров, мутные хрусталики удаляли целиком и вставляли жесткую искусственную линзу. Швы часто рвались, импланты выпадали, в рану попадали инфекции. Было много ограничений – вести обычный образ жизни нельзя было целые полгода.

Сейчас они снимаются уже на следующие сутки. С внедрением современной хирургии количество ограничений стало минимальным. Человек через несколько дней уже может ездить за рулем! На месяц ограничиваются только посещения бассейна, бани, сауны, спортзала.

Современные искусственные хрусталики делают из акрила. Это не просто кусочек пластмассы, это физический прибор, который должен давать глазу ту силу зрения, которую хочет человек. То есть это программируемая величина. И второй важный момент – мы должны получить полную солнечную защиту. Качество зрения должно быть без искажения для головного мозга.

Сейчас даже научились делать мультифокальные линзы, которые позволяют человеку полностью обходиться без очков, видеть и вдаль, и вблизи.

Мы можем предложить до 50 различных моделей хрусталиков, которые существуют на российском рынке и в мире, вплоть до индивидуального изготовления в особенных случаях. Операция делается один раз и на всю жизнь, и мы подбираем ту линзу, которая позволит добиться нужного качества зрения.

- Если у человека есть страхи к операции, как его убедить?

- Хирургия хрусталика – это не перелом ноги или аппендицит. Там жизненная необходимость, а замена хрусталика должна делаться по желанию пациента. Только собственное решение хотеть видеть приведет его к доктору.

Не бойтесь, это не больно. Не надо терять времени. Жизнь прекрасна, и можно видеть ее в сочных красках уже сегодня.

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