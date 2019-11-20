Мамочки из Пермского края стали реже рожать

- Одно дело родить, а другое – устроить потом ребенка в детский сад или в школу, - говорит многодетная пермячка Светлана И. – Вдохновившись материнским капиталом, многие женщины нарожали детишек, а сейчас столкнулись с тем, что новых школ и детских садов в Перми сильно не прибавилось. Оттого-то и стали появляться ситуации, когда места в детских садах начали выделять за 20 километров от дома, а в статусные школы города вообще не пробиться.

И отчасти столкнувшись с этими проблемами, мамы из Пермского края стали рожать реже. Информацию о количестве появившихся в Пермском крае малышей за 2018 год опубликовал Пермьстат. За 12 месяцев в крае родилось 29,5 тысяч детишек. Это на 7,5 % меньше, чем в 2017 году.

Чаще всего наши женщины рожают в возрасте 25 – 29 лет, но растет и количество тех, кто решил обзавестись ребенком после сорока. В 2018 году таких мам, кто решился родить в возрасте 40-49 лет, оказалось 1011.

Почти 60% появившихся на свет малышей оказались первыми в своих семьях. 75% детей рождены мамами, состоящими в зарегистрированном браке. У 18% малышей было официально установлено отцовство. А вот каждая 13-я мама решилась на рождение сына или дочери в одиночку.

Отчасти рождения детей вне брака объясняется тем, что женщин в Пермском крае проживает гораздо больше, чем мужчин. На 1000 мужчин (это 46% от всего населения Пермского края) приходится 1176 женщин (56%). Такая диспропорция резко начинает наблюдаться с 35-летнего возраста. И объясняется это высокой мужской смертностью.