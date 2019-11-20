«Комсомолка» наградила победителей фотоконкурса «Мистер и Мисс первоклашка - 2019»

15 ноября в Перми чествовали победителей и участников фотоконкурса «Мистер и Мисс первоклашка - 2019», который с начала сентября проводился на сайте «Комсомольской правды». Для этого пригласили не только победителей, но и всех первоклашек, кто решился рассказать о себе на сайте kp.ru. Место встречи - уютный гостиничный комплекс «Микос», где первоклашек и их родителей ждало в этот пятничный вечер немало сюрпризов.

Нарядных ребят встречали в зале веселый Динозаврик и Снегурочка, и пока в ресторане ждали всех участников фотоконкурса, пришедшие с удовольствием фотографировались с ними.

А потом наступило время кулинарного мастер-класса, который проводила для ребят российская компания «Родник здоровья» и тренера школы правильного питания Мотовилова Валентина Борисовна , Татьяна Батуева. «Родник здоровья» - один из крупнейших отечественных производителей оздоровительных продуктов, которая уже 20 лет занимается вопросами профилактики и оздоровления населения. Участвует в социальных проектах нашего региона, проводит работу с семьями, поддерживает материнство и детство. На территории Пермского края есть одно из представительств концерна, завод по производству полезных сладостей, пастилы.

Ведущие кулинарного шоу.Фото: Василий Вахрин

Не передать блеск в глазах юных школьников, когда они собрались вокруг большого стола, где были разложены ингредиенты для полезных и питательных блюд. И кулинарное шоу началось!

Сначала на помощь маленьким кулинарам пришли две мамы. Они по уникальному рецепту приготовили тесто для полезных конфет. В состав сладостей входили каша, белковый коктейль, сухофрукты, орехи, масло амарантовое и другие полезные ингредиенты.

Все первоклашки внимательно слушали ведущего.Фото: Василий Вахрин

Когда заготовка для конфет была готова, в дело вступили сами детишки. Они надели одноразовые перчатки, а потом катали шарики и складывали их на тарелку, рассказывая при этом ведущему, какие вкусности они помогают готовить дома маме.

Когда необычное смарт-пирожное было готово, участники кулинарного шоу превратились в маленьких официантов. Взяв в руки тарелки с новым для себя блюдом, они торжественно принесли его за стол, где сидели их родители.

Вот что получилось у юных кулинаров.Фото: Василий Вахрин

- Ой, как вкусно, - попробовав конфету, сказал первоклашка.

- Мне тоже очень понравился вкус и, главное, польза, - отметила одна из мам. - Состав блюда сбалансирован: в нем есть и белки, и жиры, и углеводы, и витамины. Учитывая, что для нашей семьи накормить ребенка - это проблема, такой рецепт для нас настоящая находка.

Затем участникам кулинарного шоу дали продегустировать вкусный и питательный смузи на основе йогуртовой закваски и детское шампанское с полезным сиропом. Все присутствующие в зале подняли бокал за маленьких победителей фотоконкурса.

Победитель фотоконкурса "Мистер и мисс первоклашка-2019" с родителями на награждении.Фото: Василий Вахрин

Но на этом сюрпризы не закончились. Слово взял Игорь Шабунин. Он рассказал о новом биомороженом с пробиотиком, которое не так давно появилось в продаже в Пермском крае, и его пользе для здоровья. А также угостил всех, кто пришел на церемонию награждения, вкусным и полезным лакомством, а вдобавок подарил всем участникам «Мистер и Мисс первоклашка - 2019» по большой упаковке мороженого. Ребята были в восторге!

Все участники торжественного награждения.Фото: Василий Вахрин

В подарок все гости получили полезные рецепты, детишки - призы от спонсоров конкурса: бесплатные билеты в контактный зоопарк «Звероград», билет на посещение перевернутого дома от сайта «Ценопад», а также полезные сладости от компании «Родник здоровья».

- Нам все очень понравилось: и мастер-класс, и призы, - благодарили ребята. - Если «Комсомольская правда» еще будет проводить конкурсы, мы обязательно будем в них участвовать!

Ну а мы, в свою очередь, желаем всем детишкам новых побед, а их семьям - процветания!

Газета «Комсомольская правда» в Перми» благодарит организаторов награждения:

Гостиничный комплекс «Микос» за предоставленный банкетный зал, уютное место для праздников и торжеств (www.micos-perm.ru, в соцсетях vk.com.micos_perm)

Компанию «Родник здоровья» (www.roz.ru, в соцcетях vk.com.pitanieroz, / vk.com. rozrussia)

и партнеров фотоконкурса:

Компанию «Десант здоровья» (биомороженое, вкусное лакомство для всей семьи, www.bioice.ru)

Контактный зоопарк «Звероград» (vk.com.zverogradperm)

Сайт «Ценопад» с самыми выгодными предложениями, лучшими акциями и скидками (www.tsenopad.ru).

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