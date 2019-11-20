«Помогай, развиваясь». В Перми прошло музыкальное шоу для детей «Поколение М: Blog&Voice»

- Мы поем, танцуем, снимаем видео, а еще общаемся, меняемся идеями находим новых друзей и, конечно, помогаем детям и развивать свой талант, и бороться с тяжелыми заболеваниями, - отмечают юные, но уже очень популярные артисты-хедлайнеры проекта «Поколение М».

На сцене Дворца культуры им. Солдатова выступили известные вокалисты, популярные танцоры, участники ТВ-шоу и различных конкурсов, блогеры с миллионной аудиторией – и все дети! Творческие и талантливые, собравшиеся со всех уголков нашей страны, дети, которые выбрали путь развития и вместе с проектом «Поколение М» идут навстречу успеху.

На сцене Дворца культуры им. Солдатова выступили известные вокалисты, популярные танцоры, участники ТВ-шоу и различных конкурсов, блогеры с миллионной аудиторией – и все дети. Фото: "МТС"

«Поколение М» - социальный лифт, который помогает реализовать способности

- «Поколение М» - это большая творческая онлайн площадка для развития детских талантов, - рассказывает об особенностях проекта руководитель благотворительных программ МТС Екатерина Филатова. – Наша главная цель – сделать равнодоступным творческое образование для детей со всей России. Абсолютно неважно, с Камчатки ты или из Москвы, выиграть может любой. Каждый год мы выбираем победителей, которые получают уникальную возможность выступить на одной сцене, например, с Полиной Гагариной или выставить свои работы в Третьяковке.

Ребята из любого региона, даже из самого отдаленного уголка страны, могут выбрать на сайте проекта «Поколение М» одно из 15 направлений: вокал, танец, блогерство, фотография, робототехника, модная индустрия и другие – загрузить свою работу и стать победителем.

Вместе с хедлайнерами на сцене выступили и юные таланты из Перми Фото: "МТС"

- Проект «Поколение М» действительно расширяет границы, - отмечает хедлайнер проекта, вокалист Иван Кургалин, - Все равно, где ты живешь, как ты учишься, даже как ты выглядишь, если у тебя есть талант и огромное желание показать его миру, развиваться, то нужно трудиться и пытаться, и все получится.

Директор МТС в Перми Оксана Кайгородова считает проект своеобразным лифтом, который помогает ребятам подняться на новый уровень, заявить о себе, реализовать свои способности.

Пермь – один из самых активных регионов

В музыкальном шоу «Поколение М: Blog&Voice» приняли участие молодые звезды YouTube и соцсетей, певцы и танцоры, среди которых Арина Данилова, Влад Красавин, Софья Федотова, Kirill Felix. Вместе с хедлайнерами на сцене выступили и юные таланты из Перми: молодой блогер Милена Решетникова, победитель вокального направления Валерия Монусова и танцевальный коллектив Freestyle J.B.

Вместе с хедлайнерами на сцене выступили и юные таланты из Перми Фото: "МТС"

Среди десятков тысяч заявок со всей страны много и ребят из Пермского края.

- Пермяки стали очень активно участвовать. Сейчас мы входим в двадцатку самых активных, но я вижу, что у нас очень много талантливых детей, и хочу, чтобы каждый получил шанс, - отмечает Оксана Кайгородова.

Пермяки четвертый год побеждают в проекте. Так, наши ребята проходили стажировку с Полиной Гагариной, пели с финалистами шоу «Голос Дети», а после мастер-класса известного фотографа Ирины Калашниковой две девочки из Прикамья попали на Международную выставку фотографий. Причем одна– ученица элитного учебного заведения, а вторая – из маленькой школы в Усть-Кишерти.

«Поставь лайк – спаси жизнь»

Развитие, творчество, успех… Да, безусловно. Кроме этого, компания МТС с помощью проекта «Поколение М» помогает тяжелобольным детям.

Делясь своим творчеством, ребята спасают детей. Каждая загруженная работа, каждый лайк и комментарий конвертируется в баллы, а баллы в рубли. В конце вся сумма переводится на помощь тяжелобольным детям. Уже собрали 18 миллионов рублей, на которые оказали помощь 57 детям.

- История носит и благотворительный характер. Дети, не тратя свои деньги, делают добро. Ведь заплатить может не каждый, но поставить лайк, загрузить работу, написать комментарий, может любой, - подчеркивает блогер, хедлайнер проекта «Поколение М» Влад Красавин.