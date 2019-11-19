В центр Перми вернут 18 газетных киосков

В самом центре Перми - на углу Комсомольского проспекта и улицы Ленина - вновь появится газетный киоск. Также вернутся на свои места еще 17 павильончиков с надписью «Пресса». 18 мест под размещение киосков печати были включены в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) Перми.

Это итог долгих судебных разбирательств. Еще в марте Ленинский районный суд признал недействующим постановление администрации Перми «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов» в пункте, где говорится о газетных киосках. Суд пришел к выводу, что 43 места для размещения киосков были исключены из схемы неправильно.

- На этих местах находились действующие киоски, - отметил юрист Дмитрий Оксюта. - А действующие киоски нельзя из схемы исключать.

Администрация Перми подала апелляцию в краевой суд, но, не дожидаясь его решения, вернула в схему НТО 22 газетных киоска. В конце июля Пермский краевой суд оставил решение районного суда в силе.

И вот на днях, спустя три с половиной месяца, чиновники добавили в схему места еще для 18 газетных киосков. Таким образом, из 43 мест будут возвращены 40. Все они находятся в центре города, там, где много прохожих, а значит, много потенциальных покупателей.

- Хотя места включены в схему, на торги они еще не выставлены, - рассказал владелец сети газетных киосков Дмитрий Еремин. - И когда будут объявлены торги, непонятно.

После проведения торгов победитель должен будет установить киоски нового типа, соответствующие требованиям городских властей. Ориентировочная стоимость такого киоска – 300 тысяч рублей.