Пермский ученый уверен, что человечество спасет моль

- Я как-то увидел в соцсетях фотографию: в океане скапливаются целые острова из пластиковых отходов! - говорит зоотехник одной из пермских пчеловодческих компаний Данис Саматов. – Тот же полиэтиленовый пакет может пролежать в земле тысячи лет, и ничего ему не сделается. А при сжигании – выделяются ядовитые вещества. Как же быть?

Действительно, человечество научилось делать из газа пластики, а вот безопасно перерабатывать их - пока нет. Возможно, в этом людям сможет помочь самая обычная моль. Правда, не та, что заводится в шкафах с бабушкиными шубами. А другая – восковая.

Каждое утро Данис проверяет, как там чувствуют себя его питомицы?Фото: Василий Вахрин

- Эти насекомые тайком залетают в пчелиные ульи по ночам, когда пчелы спят, и откладывают там личинки – огневки, - объясняет ученый-пчеловод. - Давно замечено: если пчелы их вовремя не нейтрализуют, гусеницы восковой моли начинают пожирать все подряд, в том числе, и воск. А он по составу похож на полиэтилен.

Данис как-то прочитал в пчеловодческом журнале, что в Англии огневки прогрызли даже полиэтиленовый пакет, и задумался. Он пошел к руководству предприятия, на котором работает начальником одного из производств. И сказал, что хотел бы проводить исследования. Руководители заинтересовались. Свой проект Данис назвал «Ферма восковой моли». И на предприятии стали проводить эксперименты.

Воск - исконное блюдо личинок моли, но и от пластика они не откажутся.Фото: Василий Вахрин

Вся молевая ферма помещается в небольшом кабинете-лаборатории. Утром Данис заходит проверить своих питомиц. В одном контейнере в специальной массе из воска и перги разводятся личинки.

- Видите, их тут уже не одна тысяча! – гордо показывает он. – А вот теперь поглядите, что делается в других контейнерах. В них мы поселили несколько огневок и поместили туда самые обыкновенные полиэтиленовые пакеты. И вот что с ними стало!

Данис достает из пластиковой емкости то, что раньше, наверное, можно было назвать полиэтиленовой пленкой. А теперь вместо нее – настоящее решето.

- Это они сделали буквально за считанные дни! – восторженно восклицает он, разглядывая дырки на свет.

Как видим, полиэтиленовый пакет превратился в решето.Фото: Василий Вахрин

На первом этапе своих исследований молодой ученый достоверно убедился, что огневки вполне способны размножаться, питаясь только пластиком.

- Теперь мы получили от них первое потомство, вскормленное только на полиэтилене, - объясняет он. - И на последующем этапе попытаемся вывести полиэтиленовую расу огневок, не знакомых с другой едой. Параллельно будем проводить точные замеры и расчеты. В частности, рассчитаем, сколько времени потребуется для переработки определенного объема пластика, какие условия потребуется создать для реального производственного процесса, оценим его потенциальную эффективность.

Вся ферма пока умещается на одном стеллаже.Фото: Василий Вахрин

По словам Даниса, возможно, более эффективным окажется выделить фермент, при помощи которого огневкам – единственным существам в мире! - удается перерабатывать пластмассу подобным образом и научиться его синтезировать в промышленном масштабе. И уже это вещество использовать в реальной технологии переработки.

- Понятно, что это задача не одного года, но мне еще 29 лет, и как у ученого у меня все впереди, - говорит он. - Когда я учился в сельхозуниверситете на зооинженера, я и мечтать не мог, что займусь такими важными для людей исследованиями. А теперь ими заинтересовались и московские ученые.

Исследования еще только начались, впереди много работы.Фото: Василий Вахрин

Действительно, когда пермяки представили свой проект «Ферма восковой моли» на международной конференции «Современные проблемы пчеловодства и апитерапии», то доктор химических наук, заведующий лаборатории центра «Биоинженерия» РАН профессор Валерий Варламов сказал, что с удовольствием подключился бы к научным разработкам пермских ученых-пчеловодов. И руководитель федерального научного центра пчеловодства, доктор биологических наук Анна Брандорф тоже проявила к ним живейший интерес.

- Это очень хорошо, - говорит Данис Саматов. – У нас нет никаких секретов. Если маленькая личинка поможет человечеству справиться с большой экологической бедой – это будет наша общая победа.