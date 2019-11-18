2019-11-18T16:49:43+03:00
Общество

Какие налоги нужно заплатить до 2 декабря в Перми 2019

Пять вопросов о налогах, которые надо заплатить до декабря [аудио]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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За квартиру, машину, дачу надо заплатить налог.За квартиру, машину, дачу надо заплатить налог.Фото: Иван МАКЕЕВ
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«Вот так живешь-живешь, а потом – бац! – и второе декабря», - мог бы сказать герой фильма «Большая перемена». Осталось менее двух недели до 2 декабря - дня, до которого надо заплатить все налоги за 2018 год: земельный, транспортный и налог на имущество.

В эфире радио «КП»-Пермь» на 96,6 fm сотрудники УФНС России по Пермскому краю рассказали об особенностях платы налогов в этом году.

Что делать, если не пришло налоговое уведомление?

Налоги как "дважды два". Кому полагаются льготы при уплате имущественных налогов?

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Владельцы квартир, комнат, домов, земельных участков и автомобилей платят налоги на основании уведомлений, которые направляет налоговая служба.

Если вам не пришло уведомление по почте, возможно, его направили в ваш личный кабинет налогоплательщика в электронной форме. Также не направляются уведомления, если человек освобожден от уплаты налога – в связи с наличием налоговой льготы или вычета либо если сумма налога меньше ста рублей.

- В иных случаях, если вы не получили налоговое уведомление, необходимо обратиться в налоговую инспекцию, в филиалы МФЦ Пермского края либо направить обращение через сервисы ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика» или «Обратиться в ФНС России», - говорит пресс-секретарь ведомства Наталья Пономарева. - По электронной почте копию уведомления мы отправить не сможем, так как оно содержит сведения об имуществе налогоплательщика и его персональные данные.

Некоторые люди считают, что если они не пришли на почту и не получили заказное письмо с уведомлением, то они не обязаны платить налог. Но законом установлено, что направленное уведомление считается полученным по истечении 6 дней.

Почему нет платежек?

С этого года вместе с уведомлением больше не присылают отдельные заполненные квитанции. Подробный расчет суммы налогов по каждому объекту налогообложения и сведения, необходимые для перечисления налога (реквизиты платежа, штрихкод, QR-код), включены в само уведомление.

Кому положены льготы?

У некоторых категорий налогоплательщиков есть льготы по имущественным налогам. Например, у пенсионеров, которые освобождены от налога на недвижимость. Если у пенсионера две квартиры, то за одну из них он должен заплатить налог. А если квартира и дом, то платить налог вообще не надо.

Если у пенсионера в собственности несколько объектов одного вида (например, две квартиры), то он может сам выбрать, за какой не будет платить налог, и направить заявление в налоговый орган. При отсутствии заявления от налога освобождается та квартира, за которую начислен наибольший налог.

За земельный участок пенсионеры налоги платят, но им предоставляется налоговый вычет на 6 соток. Если площадь участка 6 соток и меньше, платить налог не надо. Если она больше, налог рассчитают за площадь, превышающую 6 соток.

Имеют ли льготы предпенсионеры?

Предпенсионерам льготы по налогу на имущество и вычеты по земельному налогу будут предоставляться со следующего года, когда надо будет платить налоги за 2019 год. Для этого необходимо подать заявление в налоговую инспекцию и представить подтверждающий документ.

Что изменилось в этом году в налоговом законодательстве?

С 2018 года люди, имеющие трех и более детей, имеют право на дополнительные вычеты, которые уменьшают земельный налог и налог на имущество. Эти вычеты применяются автоматически. Но если в уведомлении они не указаны, надо обратиться с заявлением в любую налоговую инспекцию.

Не облагаются налогом транспортные средства, находящиеся в розыске, - вплоть до возврата законному владельцу. А на дорогие автомобили - стоимостью три миллиона и выше - налог рассчитывается с учетом повышающих коэффициентов. Перечень моделей автомобилей, подпадающих под это повышение, ежегодно публикуется на сайте Минпромторга.

И в этом году впервые в Пермском крае налог на недвижимость начислялся по кадастровой стоимости. Хотя и с учетом понижающего коэффициента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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