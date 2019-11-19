Участник «Клиники года 2019» - лаборатория сна «Лингва Бона»

Пермская лаборатория сна организована при ПМПЦ «Лингва Бона» в 2009 году в рамках научно-исследовательских проектов кафедры неврологии педиатрического факультета, руководимой д.м.н., профессором Ю. И. Кравцовым. Обучение и стажировку по клинической сомнологии в течение двух месяцев прошел Г. В. Анисимов при Первом МГМУ им. И.М. Сеченова.

Центр оснащен лабораторией сна для полисомнографических исследований (золотой стандарт исследования функций мозга во сне), видео-ЭЭГ-мониторингом, оборудованием для СИПАП-терапии (лечение сонных апноэ – остановки дыхания во сне), светотерапией (лечение сезонных депрессий, нарушений цикла «сон – бодрствование»).

Сенсорная комната. Фото лаборатории

Сейчас консультативный прием детей и взрослых ведут врачи невролог-сомнолог, невролог-эпилептолог, консультант по детскому сну и семейный психотерапевт.

За 10 лет тысячи пациентов от одного месяца до 95 лет прошли комплексное лечение бессонницы, дневной сонливости, храпа, нарушений дыхания во сне, ночных страхов и кошмаров, энуреза, снохождения и поведенческих инсомний детства. На базе лаборатории осуществлены исследования в рамках двух кандидатских диссертаций под руководством д.м.н., профессора Калашниковой Т.П. (структура сна у детей с СДВГ и апноэ при аденотонзиллярной патологии).

В 2015 году центр получил патент на изобретение «Способ определения качества ночного сна у детей», оформлены два рационализаторских предложения. Опубликовано более 50 статей в ведущих медицинских и педагогических журналах России, в том числе в 2014 году появилась статья в «Европейском журнале детской неврологии». В 2018 и 2019 году опубликованы две монографии: «Сон и его расстройство у детей» (в соавторстве с коллегами из Санкт-Петербурга) и «Когнитивный статус и структура сна у детей с обструктивными апноэ». Более 100 выступлений на конференциях различного уровня.

Кабинет сомнолога. Фото лаборатории

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Подробную информацию о нашей компании вы можете узнать на сайте http://lingvabona.ru. Или по телефону +7 (342) 215-53-53. Адрес: г. Пермь, ул. В. Каменского, 4 Б, 3 этаж (микрорайон Парковый, торговый центр КАРАВАН)