«Те, кто надо мной смеются, просто завидуют». Как обычный механик с завода стал звездой подиумов

- Преподносить себя с двух сторон - особенность человека, - считает 29-летний пермяк Андрей Никитин. - Вот я, например, и на заводе руковожу, и модельную карьеру строю - одно другому не мешает.

«Первый показ - настоящая эйфория»

Как выглядит обычный заводчанин? Суровый мужик с хмурым взглядом и помятой небритостью. А что вы скажете, когда увидите элегантного молодого человека с дорогой укладкой и в костюме, цена которому – три заводских зарплаты?

Андрей разрушает все стереотипы – уже несколько лет он с успехом строит две абсолютно параллельные карьеры: на подиуме и в заводском цеху.

- Я учился в техникуме на механика, затем на год ушел в армию, а когда вернулся - поступил заочно на агронома, - рассказывает пермяк. – Одновременно работал на заводе слесарем.

Андрей в армии. Фото из архива героя

Работать «от звонка до звонка» – тоска смертная, а в 27 хотелось от жизни огня и ярких красок.

- Случайно я увидел по телевизору модный показ и подумал: «Вот бы и мне там поучаствовать», - вспоминает Андрей. - Сам посмеялся над этой идеей. Но взял в руки телефон и стал искать в Перми модельные агентства.

Парня пригласили на собеседование, а потом предложили пройти курсы моделей. Его учили правильно двигаться, позировать перед камерой, тренировали речь. Уже через месяц администратор агентства позвала Андрея на показ модной одежды от бутика.

- Это была настоящая эйфория, - вспоминает он. - Сцена, подиум, яркие софиты, целый зал людей - и я в одежде на 100 тысяч рублей! Тогда я получил свой первый гонорар - 800 рублей.

Потом были съемки в рекламе фитнес-браслетов, спортивной одежды. Постепенно стало копиться портфолио.

Реклама зимней одежды. Фото Михаила Самарина

«Мужики на работе посмеивались»

В прошлом году Андрей принял участие в конкурсе «Мужчина года в Перми». И выиграл! Финал проходил в Москве, где наш земляк получил титул «Самого стильного мужчины».

- Параллельно меня повышали и на заводе: сначала я был обычным мастером, затем старшим, а сейчас я старший мастер-механик, - говорит Андрей. – Здесь к моей модельной карьере относятся сдержанно. Было, некоторые мужики посмеивались за спиной: мол, нафига тебе, мужику, по подиуму бегать? Я считаю, это просто зависть. Каждый человек имеет право заниматься тем хобби, которое ему приносит удовольствие.

Реклама домашней одежды. Фото Анастасии Мозеровой

Андрей признается - работа на заводе приносит ему больший доход. Потому что заказы на фотосессии или показы мужчина получает пару раз в месяц.

- Конечно, хочется, и в модельном бизнесе зарабатывать больше, - говорит Андрей. - Надо понимать, что быть моделью - это тоже работа. И актерская, и работа над созданием образа. Ведь я должен показать не себя, а одежду. Понять, что это за пальто, каким дизайнер видит человека, который должен носить его одежду. Это пока сложно.