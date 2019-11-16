Сказки под Новый год-2020: афиша новогодних спектаклей в Перми

В самом разгаре ноябрь, но в Перми уже установили праздничные световые конструкции, а в театрах города вовсю распродают билеты на новогодние спектакли. И, чтобы не остаться накануне праздника без волшебства, надо торопиться в театральные кассы.

Что же представляют пермские театры к новому, 2020 году. Публикуем афишу новогодних спектаклей в Перми.

Театр оперы и балета

«Призраки Рождества»

Сюжет одной из самых знаменитых диккенсовских новелл «Рождественская песнь в прозе» не раз становился основой для фильмов, мультфильмов, мюзиклов и театральных постановок. Пермский театр оперы и балета представляет свою музыкальную версию этой новогодней сказки, созданную композитором Дмитрием Батиным.

Мистер Скрудж - богатый скряга, считающий, что праздновать Рождество - это пустая трата времени и денег. Вот и в этот предрождественский вечер он снова прогоняет своего племянника Фреда с его женой Мартой, которые приглашают его отпраздновать Рождество. Но чудо, внезапно случившееся с ним, полностью преображает его, делая добрее.

Продолжительность: 1 час

19, 20, 21 декабря в 12.00, 16.00 (6+)

Билеты: 100 – 800 рублей

«Щелкунчик»

Действие самого новогоднего балета - «Щелкунчика» - в авторской версии главного балетмейстера театра Алексея Мирошниченко перенесено в Петербург 1892 года.

Накануне Рождества в доме Штальбаумов собрались гости, и советник Дроссельмейер разыгрывает домашний спектакль о принцессе Пирлипат. А ночью дочке хозяев Мари снится чудесный сон про Щелкунчика.

Продолжительность: 2 часа

25, 28 декабря в 19.00; 29 декабря, 5 января в 12.00 и 19.00; 31 декабря в 12.00 и 18.00; 3, 4 января в 19.00 (6+)

Билеты: 3000 - 8000 рублей, 31 декабря - 6000 - 15 000 рублей

"Щелкунчик". Фото: театр оперы и балета

Театр-Театр

«Сказка о царе Салтане»

Театр возвращает традицию празднования рождественских праздников - с колядками, святочными гаданиями и ярмарками. В театре «Сцена-Молот» состоятся не только показы сказки Александра Пушкина о Царе Салтане и его сыне Гвидоне, но и творческая феерия с элементами традиционных игрищ и гуляний. Зрители смогут раскрутить ярмарочное колесо, заглянуть в будущее во время святочных гаданий, смастерить своими руками бумажного ангела.

Продолжительность: 1 час 15 минут

20 декабря в 19.00; 21, 22, 28 декабря в 11.00, 14.00 и 17.00; 24, 25, 26 декабря в 10.00, 13.00 и 16.00 (6+)

Билеты: 400 рублей

«Летучий корабль»

Добрый музыкальный спектакль поставлен по одноименному советскому мультфильму. Трубочист Ваня полюбил царевну Забаву, но отец собирается выдать дочку за жадного и властолюбивого Полкана. Чтобы спасти любимую, Ване нужно построить летучий корабль…

В предновогодние дни маленьких зрителей «Летучего корабля» ждут развивающие подарки: набор с книжкой-раскраской, посвященной истории развития воздухоплавания, и настольная приключенческая игра-бродилка по мотивам спектакля.

Продолжительность: 1 час 15 минут

20, 27 декабря в 19.00; 21 декабря в 11.00 и 18.00; 28 декабря в 11.00, 15.00, и 18.00 (6+)

Билеты: 500-700 рублей

«Винил»

Герои мюзикла «Винил» - стиляги-музыканты, которые творят, ищут новое звучание и стиль. Они чем-то напоминают «Битлз», а может, и некогда знаменитый ансамбль «Орэра». Их музыка бросает вызов привычным нотам, по которым живет вся страна. Официальные аккорды не принимают новые мотивы, а их творцы не понимают требований шаблонных песен.

Продолжительность: 2 часа 30 минут

29 декабря в 18.00; 30 декабря в 19.00; 31 декабря, 2 января в 15.00 и 19.00 (12+)

Билеты: 1050 – 2000 рублей

"Винил". Фото: permkrai.ru

ТЮЗ

«Принц Пломбир»

Пермский ТЮЗ к Новому году подготовил премьеру сказки по пьесе Ксении Жарковой - «Принц Пломбир». Что больше всего любят дети? Конечно, сладости! Вот бы их было так много, чтобы невозможно было съесть за один раз. Об этом думает каждый ребенок на Земле. Но только Ане и Ване выпадает шанс попасть в Сладландию - страну, где все сделано из сладостей.

Но так ли приятно оказаться в стране, которой правит принц Пломбир? Он нарекает детей и Деда Мороза настоящими врагами, а также запрещает Новый год.

Продолжительность: 1 час 20 минут

22 - 30 декабря, 2 января в 11.00, 13.30 и 16.00 (6+)

Билеты: 400 - 500 рублей

Театр кукол

«Волшебный напиток»

Действие спектакля по сказке знаменитого немецкого писателя Михаэля Энде «Вуншпунш, или Гениалкогадский волшебный напиток» начинается за несколько часов до Нового года, когда злой маг и чародей Люциус Бельзедуб вдруг понял, что не справился с выполнением плана по недобрым делам и что нужно срочно исправлять эту ситуацию. Он решает погубить природу и человечество. Вместе с ведьмой Тиранией они принимаются готовить волшебный напиток, исполняющий желания шиворот-навыворот. Противостоять Бельзедубу с Тиранией и их злодейским планам будут отважные Кот и Ворон.

Продолжительность: 50 минут

19, 20, 24 -26, 30 декабря, 2 – 8 января в 10.30, 13.00 и 15.30; 21, 22, 27, 28 декабря в 13.00 и 15.30, 31 декабря в 13.00 (6+)

Билеты: 350 -500 рублей

«Большое путешествие маленьких пингвинят»

Это история о малышах-пингвинятах, которые не послушались родителей и отправились на поиски Свирепой Белой Медведицы. В этом увлекательном и захватывающем путешествии пингвинята встретят Тюленя, который, вопреки всем россказням, вовсе не ленивый, а трудится ежедневно, чтобы стать настоящим артистом, ворчливого Моржа, большого-пребольшого Кита, Верблюда-путешественника, Белого Медвежонка и, конечно же, его маму-медведицу.

Продолжительность: 40 минут

19, 20 24 – 27, 30 декабря, 2 – 8 января в 17.30 и 19.00; 21, 22 декабря в 10.30, 17.30 и 19.00; 28, 29 декабря в 10.30; 31 декабря в 10.30 и 15.30 (0+)

Билеты: 450 рублей

Театр «У Моста»

«Мачеха Саманишвили»

Для традиционных «Рождественских встреч» в театре «У Моста» подготовили премьеру. Действие спектакля «Мачеха Саманишвили» происходит в дореволюционной Грузии.

Бедный дворянин-вдовец Бекина Саманишвили решает вновь жениться. Его сын Платон в ужасе. Ведь если мачеха родит сына, то Платону придется делить с ним скудное поместье, а у него самого четверо детей. И тогда Платон сам берется за поиски будущей мачехи. Он хочет найти для отца такую жену, у которой уже никогда не будет детей. В конце концов он приводит немолодую вдову и надеется на то, что она будет хорошей бабушкой его детям. Но через положенный срок у героя появляется черноглазый и шаловливый братишка...

Продолжительность: 1 час 30 минут

27 декабря в 19.00; 28 - 30 декабря, 2, 6 - 8 января в 14.00 и 18.00; 3 - 5 января в 14.00, 18.00 и 21.00 (12+)

Билеты: 800 – 2200 рублей