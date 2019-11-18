В пермском общественном транспорте карта «МИР» станет альтернативой льготному проездному для пенсионеров и студентов

Выгода в цене

Администрация Перми совместно с министерством транспорта Пермского края, министерством информационного развития и связи Пермского края и Пермским отделением ПАО Сбербанк реализовали проект, в рамках которого к банковской карте «МИР» можно привязать функцию льготного проездного.

Во многих крупных городах России уже появились нефинансовые сервисы на базе карты «МИР» в социальной сфере. Это позволяет повысить доступность государственных услуг для жителей страны. Пермь стала первым городом-миллионником, который подключил транспортную систему к картам «МИР». Это уникальный опыт для такого большого города.

Сегодня в Перми 80 тысяч жителей пользуются льготными банковскими картами. В целом в городе проживают свыше 200 тысяч пенсионеров, большинство из них имеют карты «МИР» Сбербанка. И для них новая услуга станет неоспоримым помощником в экономии времени и сил.

- До недавнего времени покупка проездного превращалась для многих пермяков в настоящее испытание, - говорит управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк Константин Подвальный. – Нужно было каждый месяц идти в специальные пункты, терять время в очередях. Но жизнь не стоит на месте, технологии развиваются, появляются новые цифровые услуги и дистанционные каналы.

- По сути, льготный проездной на карте МИР - это аналог проездного, - поясняет Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением Сбербанка. – Все можно настроить на свою карту и пользоваться уже ей в транспорте в обычном порядке. Кондуктор приложит ее к валидатору и поездка спишется. Для пермяков это, прежде всего, ценовое преимущество. Если человек пользуется льготным проездным, то цена поездки для него составит всего 12 рублей. Второе важное преимущество – одна карта вместо двух. Не нужно носить с собой проездной и рисковать его потерять.

Для муниципалитета это персонификация льготы и электронный учет всех, кто пользуется картами, контроль отчетности и перевод части госуслуг в электронный вид.

Прозрачность платежей

Для подключения услуги нужно сделать всего несколько шагов. Во-первых, оформить карту «МИР» в любом офисе Сбербанка тем, у кого ее еще нет. Во-вторых, обратиться в МФЦ с документами, подтверждающими право на льготу, а она есть у пенсионеров, студентов и так далее, а также с картой «МИР». И, в третьих, ежемесячно пополнять социальный проездной по номеру банковской карты через банкоматы или сервис «Сбербанк Онлайн» и расплачиваться картой за проезд во всех видах общественного транспорта.

В ближайшие годы Пермь ждет настоящая транспортная реформа. Городские власти обновляют подвижной состав, уже сейчас по улицам ходят новые современные автобусы, разрабатываются более действенные механизмы взаимодействия с перевозчиками, когда средства от выручки идут в бюджет города, и уже бюджет платит перевозчикам по нормативу за километры.

- Новые условия оплаты, более удобные и современные, становятся частью этой реформы, - сообщает заместитель главы Перми Людмила Гаджиева. – Мы призываем жителей активно пользоваться этой возможностью, более молодым горожанам помогать пожилым людям разобраться с системой, рассказать обо всех ее плюсах. Для нас это прозрачность платежей Например, можно посмотреть сколько поездок было осуществлено с помощью конкретной карты в конкретном автобусе. Мы будем постепенно переходить на систему безналичных платежей в общественном транспорте, уходить от «налички» в руках.

По словам начальника департамента транспорта администрации Перми Анатолия Путина, основные жалобы людей на пункты оплаты проездных были связаны как раз с очередями и конфликтными ситуациями в них. При использовании карты «МИР» эта проблема станет не актуальна.

Повышение культуры безналичных платежей

В Пермском крае реализуется проект «Умный город», который развивает целый ряд сервисов по изменению сознания людей и формирования у них привычки пользоваться современными цифровыми технологиями и делать тем самым доступнее для себя те или иные услуги.

- Проект Сбербанка – важный кирпичик в этом проекте и в цифровой экономике в целом, - считает первый заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Александр Маслов. - Это возможность по-новому платить, пользоваться сервисами, привыкать к карте и получать от этого выгоды и удобства.

Кроме того, единая система оплаты проезда – это элементы перехода на концепцию транспортного обслуживания «Мобильность как услуга». На территории Пермского края реализуется большой долгосрочный проект, призванный повысить уровень цифровизации транспортной отрасли региона.

- Объединение карты «МИР» и проездного – это значимый и знаковый шаг в достижении качественного нового транспортного обслуживания на территории всего Прикамья, - отмечает заместитель министра транспорта Пермского края Михаил Бобров.

Карта «МИР» - это национальный платежный инструмент, и ее продвижение на региональном уровне и наполнение функционалом платежных и нефинансовых сервисов является частью реализации национального проекта «Цифровая экономика».

- Банк России уделяет значительное внимание по развитию в регионах карты «МИР», - говорит управляющий отделением Пермь Уральского главного управления Банка России Алексей Моночков. - Реализация этого проекта - значимый и показательный шаг на пути развития национального платежного инструмента, обеспечения доступности нефинансовых услуг для жителей города, а в дальнейшем и Пермского края.

В этом процессе Сбербанк пошел вперед. В рамках последних изменений законодательства с 30 января 2020 года банки будут обязаны выдавать своим клиентам только лишь карты «МИР» в случае получения ими различных видов социальных льгот.

- Сейчас мы ищем варианты, как нашим клиентам еще сэкономить время и быстрее пройти регистрацию карты в МФЦ, - рассказывает Константин Подвальный. – Важно, чтобы люди как можно чаще пользовались банковскими картами. Когда человек расплачивается картой в транспорте, он охотнее пользуется ей и в магазинах, и при других платежах, развивает свою культуру пользования безналичными платежами в целом.