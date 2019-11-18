В Перми пройдет лекция о вреде курения

Завтра, 19 ноября, врач-психиатр, нарколог Лариса Юркова прочтет лекцию о том, как курение влияет на организм человека. Мероприятие, приуроченное к Международному дню отказа от курения, который отмечают 21 ноября, состоится в Краевой библиотеке им. Максима Горького в 17.00.

Курение является одной из основных причин развития многих заболеваний, ряд которых может привести человека к летальному исходу. Так или иначе, вредные вещества, которые получают люди в процессе курения влияет на все органы. В первую очередь от курения страдают дыхательная и сердечно-сосудистая системы. Вредные вещества поражают дыхательные пути, а вдыхаемые микроорганизмы оседают в тканях легких, откуда всасываются в кровь и разносятся по всему организму, способствуя возникновению патологий органов дыхательного тракта. Из-за быстрого всасывания в кровь - никотин, приводит к резкому выбросу адреналина, что вызывает учащение сердцебиения и как следствие повышение давления и одышку. Делая сосуды хрупкими и одновременно способствуя образованию тромбов, курение многократно повышает риск развития ишемической болезни, инсульта и инфаркта. Помимо этого, курение становится главной причиной плохой работы желудочно-кишечного тракта, появлению в них воспалительных процессов, плохой усвояемости пищи и содержащихся в ней полезных веществ. Не остается без негативного влияния и нервная система, ведь адреналин и дофамин, в совокупности с другими веществами содержащимися в дыме, приводит к появлению чувства опьянения, из-за чего у людей возникает ложное ощущение удовольствие от процесса курения.

Надо отметить также, что после выброса в кровь никотин не растворяется и не исчезает, он превращается в другую форму вещества под названием котинин, который, как и никотин, продолжает негативно сказываться на состоянии человека. К тому же его концентрация в крови не уменьшается на протяжении двух суток. Это значит, что если не курить даже один день, все равно организм продолжает отравляться под действием распада никотина.

Аммиак, содержащийся в большом количестве табачного дыма, разрушает слизистую оболочку. Поэтому у курильщика всегда красные, раздраженные глаза, что приводит к появлению проблем со зрением. Снижается работа слизистой рта, которая защищает от инфекций, поэтому, у курящих часто появляются стоматит и гингивит, нередко гниют и выпадывают зубы. Угарный газ, другие продукты от горения табака, попадающие в кровь и клетки, приводят к серости, дряблости кожи, плохому заживлению ранок и порезов.

Это далеко не полный перечень всех рисков, которым подвергают себя и окружающих курильщики. Узнать о курении больше и задать вопросы наркологу вы сможете на лекции. Вход свободный.