В Пермском крае ожидается резкое похолодание до - 30

Пришла пора доставать валенки и шубы. В ближайшие дни в Прикамье придут арктические морозы. По прогнозам синоптиков пермского ГИС-центра при ПГНИУ, ночью температура в Пермском крае может упасть до -30 градусов. Но похолодание будет не долгим. Уже в конце недели потеплеет.

Так, температура начнет опускаться уже сегодня, 18 ноября. В восточных районах края вечером может похолодать до -20 градусов, а на западе и юге края возможен сильный снегопад. По прогнозам, за вечер выпадет до 7 мм осадков. В Перми резкое похолодание, которое будет сопровождаться сильным снегопадом, начнется около 22:00. Также возможен ветер до 10 м/с.

Похолодание продолжится и во вторник, 19 ноября. Температура воздуха в Перми будет понижаться почти до полудня и составит -20…-22, а по востоку края до -25…-27. Днем потеплеет по краю до -14…-20, в Перми до -16…-18.

Холоднее всего будет в ночь на среду, 20 ноября. В Перми похолодает до -23…-25, по краю -22…-27, в низких местах возможно до -30. Днем сохранится малооблачная погода без осадков, максимальная температура составит -13…-18 по краю и -15…-17 в Перми.

Ночью в четверг, 21 ноября, тоже будет холодно, до - 27. Днем начнется потепление. Увеличится облачность и потеплеет до - 11…-16 градусов на всей территории края.

В пятницу, 22 сентября, температура продолжит расти. Ночью температура будет на отметке - 14 градусов, днем - 6…-11. Однако в крае возможен небольшой снег.

В выходные дни еще немного потеплеет. Температура будет держаться от - 5 до - 10 градусов.