2019-11-17T22:07:52+03:00
Дом. Семья

"Мы решили за него бороться". Как выглядит сейчас пес, который после аварии две недели медленно умирал у трассы

Для Атоса из Перми заказали специальную коляску, чтобы он мог ходить
Елена КОНОВА
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Атос после аварии. Фото из группы приюта "Островок Надежды"Атос после аварии. Фото из группы приюта "Островок Надежды"
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Волонтеры пермского приюта "Островок Надежды" сделали для пострадавшего при аварии пса коляску.

- Атос жил в Кизеле, - рассказали волонтеры. - Он часто ходил около магазина. Иногда его кормили и пускали погреться. Пес спал под досками. Однажды Атос попал под машину. Водитель, который его сбил, уехал по своим делам. А пса оставил умирать.

Две недели Атос лежал на обочине трассы. Как он выжил - непонятно. Волонтеры рассказали, что позже его подобрала местная жительница и отнесла его в сарай. Она решила, что Атос скоро отлежится и встанет. Но он не мог. Волонтеры забрали его только через три недели после аварии и отвезли в больницу. Но время было упущено. Задние лапки Атоса отказали. Но волонтеры решили бороться за его жизнь.

Реабилитация после аварии. Фото из группы приюта "Островок Надежды"

Реабилитация после аварии. Фото из группы приюта "Островок Надежды"

- Мы заказали для него специальную коляску для предотвращения полной атрофии мышц лап, - рассказали волонтеры. - Атос - молодой и активный парень, ему тяжело сидеть целый день в вольере. Мы стараемся два раза в день гулять с ним в коляске. Чтобы Атос не мерз, мы сшили для него костюмчик - в нем он и гуляет.

Если вы хотите помочь Атосу, забрать его домой, звоните по телефону +7 912 88 99 376 (Надежда Николаевна).

ИСТОЧНИК KP.RU

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