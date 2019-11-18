"Мы решили за него бороться". Как выглядит сейчас пес, который после аварии две недели медленно умирал у трассы

Волонтеры пермского приюта "Островок Надежды" сделали для пострадавшего при аварии пса коляску.

- Атос жил в Кизеле, - рассказали волонтеры. - Он часто ходил около магазина. Иногда его кормили и пускали погреться. Пес спал под досками. Однажды Атос попал под машину. Водитель, который его сбил, уехал по своим делам. А пса оставил умирать.

Две недели Атос лежал на обочине трассы. Как он выжил - непонятно. Волонтеры рассказали, что позже его подобрала местная жительница и отнесла его в сарай. Она решила, что Атос скоро отлежится и встанет. Но он не мог. Волонтеры забрали его только через три недели после аварии и отвезли в больницу. Но время было упущено. Задние лапки Атоса отказали. Но волонтеры решили бороться за его жизнь.

Реабилитация после аварии. Фото из группы приюта "Островок Надежды"

- Мы заказали для него специальную коляску для предотвращения полной атрофии мышц лап, - рассказали волонтеры. - Атос - молодой и активный парень, ему тяжело сидеть целый день в вольере. Мы стараемся два раза в день гулять с ним в коляске. Чтобы Атос не мерз, мы сшили для него костюмчик - в нем он и гуляет.

Если вы хотите помочь Атосу, забрать его домой, звоните по телефону +7 912 88 99 376 (Надежда Николаевна).