Пять вопросов о диабете: разбираем слухи и заблуждения

14 ноября в мире отмечают День борьбы с сахарным диабетом. Мы все знаем об этом опасном заболевании, но если жизнь не сталкивает нас с ним нос к носу, очень часто наша информированность об нем оказывается недостаточной. Попробуем побороть несколько слухов и заблуждений, задав специалистам Пермского центра медицинской профилактики пять вопросов о диабете.

Чем опасен диабет?

Известно, что диабет характеризуется повышенным сахаром в крови: из-за гормонального сбоя — недостаточной выработки гормона инсулина — глюкоза не доставляется клеткам организма. В результате такого энергетического голодания у человека развивается множество патологий. Все осложнения диабета, затрагивающие в первую очередь сердце, нервы ног, сетчатку глаз и почки, связаны с повышением уровня сахара в крови. Если в крови появляется избыточное количество глюкозы, кровь становится более вязкой, она хуже переносит кислород. Это приводит к нарушению питания органов и тканей, которые перестают получать необходимое количество кислорода, аминокислот, жирных кислот и других энергетических субстратов. Лишняя глюкоза оседает на стенках сосудов, проницаемость сосудов ухудшается, они становятся хрупкими и ломкими. Со временем начинают происходить разрывы сосудов, возникают кровоизлияния.

Как его распознать?

Симптомами диабета является повышенная утомляемость, частые воспалительные заболевания, ухудшение зрения, постоянная жажда и учащенное мочеиспускание. К сожалению, нередко люди принимают эти симптомы за обычные недомогания. А в это время невыявленный диабет уже наносит существенный вред здоровью человека. Так, на момент установления диагноза более 50% пациентов с впервые выявленным сахарным диабетом имеют серьезные сосудистые осложнения. Поэтому самый надежный способ диагностики диабета – это измерение уровня сахара крови. Если уровень превышает 6,1 ммоль/л — это уже повод бить тревогу.

Диабет передается только по наследству?

Диабет первого типа, когда инсулин просто не вырабатывается, действительно является генетическим и часто наследственным нарушением. Но инсулинозависимый диабет диагностируется в раннем или юношеском возрасте. Более зрелом возрасте, около 40 лет, у человека может появиться инсулиннезависимый диабет второго типа — его еще называют «диабетом полных». Он связан, в первую очередь, с пищевыми привычками и режимом питания. Поджелудочная железа вырабатывает инсулин, но недостаточно, или же из-за нарушения обмена веществ глюкоза не может полностью проникнуть в клетки и накапливается в крови. Но и здесь генетическая предрасположенность играет большую роль: при наличии близких родственников, у которых был выявлен сахарный диабет, шансы заболеть возрастают.

Излечим ли диабет?

Диабет первого типа, к сожалению, на сегодняшний день неизлечим. Если диагноз поставлен, то человек вынужден до конца жизни делать инъекции инсулина, чтобы поддерживать работоспособность своего организма. Диабет второго типа, особенно на ранних стадиях, поддается лечению, и состояние здоровья пациента можно достаточно серьезно скорректировать.

Правда ли, что «диабет — это образ жизни»?

Это, в некотором роде, метафора, но в ней много правды. Общее условие, необходимое для успешного лечения диабета — постоянный самоконтроль. Пациент должен, по сути, выполнять функции своей пораженной поджелудочной железы, т. е. регулировать уровень сахара в крови. А для этого нужно регулярно его измерять. Если уровень сахара в крови соответствует нормальным значениям или приближается к ним, лечение дает хорошие результаты. Чтобы их достичь, нужно увеличить физическую активность: как минимум, выполнять правило «1000 шагов после еды». Это поможет поджелудочной железе вырабатывать инсулин, а инсулину — связываться с клетками. Необходимо также сбросить лишний вес, не забывая о том, что его снижение должно происходить постепенно — не более чем на 2-3 килограмма в месяц.

Надо помнить, что нередко диабет возникает у людей с неправильным питанием: это любители фастфуда, сладостей и просто те, кто часто переедает. Быстрый подъем сахара в крови при употреблении высококалорийных продуктов может привести в невосприимчивости к инсулину. А если к нерациональному питанию добавить еще малоподвижный образ жизни и, как следствие, лишний вес — то получается наиболее полный портрет человека с высокой вероятностью заболеть диабетом.

Так что больше ходите пешком, желательно быстрым шагом, дорогие читатели, ешьте больше овощей, сдерживайте себя в любви к сладкому, калорийному, а также постарайтесь избавиться от вредных привычек — курения и алкоголя — если они у вас есть. Тогда велики шансы, что о диабете вы и дальше будете узнавать только из наших статей!