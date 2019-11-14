2019-11-14T13:17:18+03:00
На здоровье

Бояться ли эпидемии: в Пермском крае растет заболеваемость внебольничной пневмонией

Эпидемиологи рассказали, как защититься
Алена ОВЧИННИКОВА
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Обычно подъем заболеваемости приходится на зимний период, но в этом году он сдвинулся и пришелся на последние недели.Обычно подъем заболеваемости приходится на зимний период, но в этом году он сдвинулся и пришелся на последние недели.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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- На прошлой неделе в интернете ходили страшилки, что в Свердловской области закрывают школы из-за вспышки пневмонии, а на днях в родительском чате нам разослали памятку об опасности этого заболевания, - позвонила в редакцию «КП» мама пермской третьеклассницы. - Неужели инфекция добралась и до нас?

Болеть начали уже осенью

Сначала разберемся, что такое острая внебольничная пневмония? Это заболевание, когда в воспалительный процесс вовлекаются не только лор-органы, но и легкие. В тяжелых случаях, без правильного и своевременного лечения, возможен летальный исход.

Пермские эпидемиологи говорят, что сезонная заболеваемость внебольничными пневмониями в Пермском крае выросла. За этот год они зарегистрировали почти 14 тысяч случаев, это на 12% выше средних цифр. Обычно подъем заболеваемости приходится на осенне-зимний период, но в этом году он сдвинулся и пришелся на последние недели. Немного улучшить ситуацию помогли школьные осенние каникулы, в результате которых дети оказались разобщены.

Чаще внебольничной пневмонии подвержены те, кто недавно перенес ОРВИ, дети, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Фото: Иван МАКЕЕВ

Чаще внебольничной пневмонии подвержены те, кто недавно перенес ОРВИ, дети, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Внебольничные пневмонии распространяются воздушно-капельным путем, источником возбудителя является больной человек, - пояснила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора краевого управления Роспотребнадзора Наталья Вольдшмидт. - Поэтому мы обращаемся к родителям: понятно, никто не хочет пропускать школу, но если ваш ребенок имеет признаки респираторного заболевания, оставьте его дома и вызовите врача. Это может быть опасно как для него самого, так и для тех, кто вместе с ним учится. Не стоит заниматься самолечением! Только педиатр после осмотра может поставить правильный диагноз и выписать необходимые лекарства.

Возбудителей этого опасного заболевания много. Чаще ему подвержены те, кто недавно перенес ОРВИ, дети, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания.

Профилактика внебольничных пневмоний такая же, как при ОРВИ и гриппе: одеваться по погоде, избегать контактов с больными людьми, проветривать помещения, чаще мыть руки, правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Чтобы защитить себя и свою семью от опасного заболевания, можно поставить прививку против пневмококковой инфекции.

Есть месяц, чтобы поставить прививку

Что касается еще одной напасти холодного сезона - эпидемии гриппа, - то в этом году ее ждут в январе, после наступления Нового года. Предположительно эпидемия будет средней интенсивности. Сейчас проводится еженедельный мониторинг возбудителей ОРВИ.

Пока в Прикамье циркулируют вирусы негриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа. Вирусов гриппа не выявлено.

В нашем регионе от опасного заболевания привито уже более 930 тысяч человек, это 36% населения. В том числе 382 тысячи детей.

И у пермяков остался примерно месяц, чтобы успеть сделать себе прививку - этого времени достаточно для выработки иммунитета. Эпидемиологи рекомендуют не откладывать визит в поликлинику хотя бы потому, что бесплатная вакцина может закончиться.

Пока в Прикамье циркулируют вирусы негриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пока в Прикамье циркулируют вирусы негриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Вакцина, предназначенная для детей – «Совигрипп» и «Ультрикс» - поступила в Пермский край в полном объеме, - уточнила Наталья Вольдшмидт. - Вакцина для взрослых продолжает поступать. Недавно к нам завезли 5,5 тысяч доз современной четырехвалентной квадривакцины «Ультрикс». Сейчас ее распределяют между медицинскими организациями, а скоро начнут ставить прививки взрослым из группы риска: лицам с хроническими заболеваниями, тем, кто старше 60 лет, беременным женщинам, призывникам, студентам, работникам медицинских и образовательных организаций, работникам транспорта и коммунальной сферы.

КСТАТИ

По информации краевой администрации, на профилактику вирусных и инфекционных заболеваний в Пермском крае выделено 509 миллионов рублей. В итоге и взрослые, и дети имеют возможность привиться более чем от 20 инфекций: дифтерии, столбняка, полиомиелита, коклюша, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гепатита В, кори, краснухи, паротита, менингококковой инфекции, ветряной оспы, ротавирусной инфекции, туберкулеза, гепатита А, дизентерии, лептоспироза, туляремии, клещевого энцефалита и гриппа.

Часть прививок, входящих в Национальный календарь профилактических прививок, можно поставить в поликлиниках, часть - за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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