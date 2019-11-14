История одной фотографии: 75 лет исполнилось знаменитому снимку «Банка варенья»

И вот неподкупной зимою военного года,

Когда занимался над Камой холодный рассвет,

Собрал самых лучших рабочих директор завода,

А было рабочим всего по 14 лет…

Стихотворение «Банка варенья» пермский поэт Владимир Радкевич посвятил юным передовикам моторостроительного завода. Знаменитая фотография ребят, сидящих за столом в кабинете легендарного директора завода Анатолия Солдатова, была снята ровно 75 лет назад - 14 ноября 1944 года. Но, несмотря на растиражированность этой истории, многое в ней до сих пор остается за кадром. Даже имена 52 подростков, награжденных в тот день ценным подарком, стали известны не так давно.

Сейчас в Музее истории пермского моторостроения хранится оригинал приказа А. Г. Солдатова о награждении передовиков и воспоминания многих из тех, кто изображен на этом снимке.

Трудовые книжки раньше, чем паспорта

85 лет назад, в 1934 году, на моторостроительном заводе № 19, носившем тогда имя Сталина, был собран первый авиационный двигатель. Те первые моторы были сделаны по американской лицензии и назывались М-25. В сборочном цехе, где собирали эти двигатели, царила чистота - рабочие ходили не в промасленных спецовках, а в белых халатах, отчего его сравнивали с больницей.

Перед Великой Отечественной войной на заводе стали изготавливать новые двигатели с аббревиатурой АШ - Аркадий Швецов, по имени их создателя. За годы войны завод произвел около 32 тысяч моторов АШ для самолетов Ла-5, Ла-7, Су-2 и Ту-2.

А изготавливали эти сложные изделия в большинстве своем не взрослые опытные рабочие, а подростки. В некоторых цехах количество юных работников доходило до 80%. Всего на заводе в годы войны трудилось около 8 тысяч подростков, которым было по 14-16 лет, а некоторым и того меньше. Многие из них получили трудовые книжки гораздо раньше, чем паспорта. И, чтобы ребята могли дотянуться до станков, им приходилось подставлять ящики.

Широко известна фотография Вали Кусакина - юного работника моторостроительного завода, стоящего на ящике перед станком. Мальчик был из многодетной семьи, на завод его привел отец, чтобы спасти от голодной смерти.

- Мне еще не было 12 лет, меня не хотели принимать. Но отец работал мастером на заводе, он взял под свою ответственность, уговорил начальника цеха подписать заявление, - вспоминал впоследствии Валентин Александрович Кусакин.

Это далеко не единичный случай, когда родственники брали к себе в цех маленьких сыновей, братьев или сестер. Все-таки по рабочей карточке хлеба давали 700-800 граммов - в два раза больше, чем по иждивенческой.

Юный рабочий Валя Кусакин. Фотография из фондов Музея истории пермского моторостроения.

«Выполнил норму на 560%»

Страна воевала, авиационных моторов требовалось все больше и больше. План увеличивали, людей не хватало. И в 1943-44 годах в Молотов начали усиленно звать выпускников ремесленных училищ из разных городов: Уфы, Вологды, Ленинграда. Представители завода приглашали ребят, обещая: «Вас накормят, дадут одежду». И родители соглашались отправлять своих детей на далекий Урал.

«Нас с музыкой встретили на вокзале, посадили в автобусы, в два часа ночи помыли в бане и, накормив, расселили в юнгородке», - вспоминал о приезде в Молотов подросток тех лет Владимир Буравников.

Юнгородки представляли собой комплексы из нескольких одноэтажных общежитий, где в каждой из комнат размещалось по 20 кроватей. Между бараками устраивали и огороды, чтобы подкормить подростков свежими овощами, и катки, и волейбольные площадки. Хоть и уставали ребята на заводе, но многие после работы еще находили в себе силы для игр, задерживая уходящее детство.

«Мы жили в бараке, спали на двухэтажных деревянных нарах, работали по 12 часов без выходных дней. Порой не доедали, не допивали, но шли на завод и работали столько, сколько хватало наших сил», - писала в своих воспоминаниях одна из юных рабочих Александра Юдина.

В заводском музее хранится «Молния» - боевой листок, датированный ноябрем 1944 года. «Новичок-токарь Лидия Христофорова на 5-й день самостоятельной работы обработала за смену 320 деталей вместо 197 по норме. Такой выработки по этой детали не давал еще никто». Из другого документа можно узнать, что воспитанник ремесленного училища Саша Аксенов выполнил норму на 560%.

Чтобы поощрить юных передовиков, директор завода №19 Анатолий Солдатов, «отмечая исключительно добросовестное отношение к своим обязанностям», приказал премировать 52 молодых рабочих, выдав им по паре валенок и банке консервированных фруктов. Этот момент и запечатлел заводской фотограф Матвей Кузнецов. Валенки на фото не видны - их сразу спрятали под стол. А вот банки с компотом гордо стоят перед каждым награжденным. Почему же речь в стихотворении шла о варенье? Потому что подросткам военного времени тот жиденький компот показался слаще всего на свете.

Через три недели такие же премии получили еще сто подростков, а также их воспитатели и наставники. Но благодаря снимку Матвея Кузнецова мы знаем о самых первых юных передовиках. Кстати, в 1970-х годах директор завода Михаил Субботин организовал встречу с теми самыми «подростками». А в 1984 году уже другой директор, Борис Изгагин, возобновил традицию и лучшим передовикам-комсомольцам вручил по банке с вареньем.

Сегодня Музей истории пермского моторостроения завершает работу над документальным фильмом «Я помню. Юнгородок». Он посвящен жизни и трудовому подвигу подростков во время Великой Отечественной войны. Фильм основан на истории пяти героинь, которые рассказывают о тяжелой военной жизни, о быте юнгородков. А кроме того, и о маленьких радостях, о дружбе и любви, ведь именно юнгородки заменили подросткам дом и семью, дали первых товарищей, стали путевкой во взрослую жизнь. Продолжительность документальной ленты 30 минут, режиссер - известный пермский документалист Сергей Лепихин. Создание фильма стало возможным благодаря победе в конкурсе Министерства культуры Пермского края «Возрождение исторической памяти».