Ледовая карусель и много иллюминации: что готовят в Перми к Новому году

- А у нас уже новогодние «светяшки» поставили! Огромных мамонта с мамонтенком, – радуется знакомая, которая живет в Индустриальном районе. – Они даже выше человеческого роста!

В этом году Пермь начали украшать к Новому году довольно рано, когда еще не было середины ноября. Первая иллюминация появилась в центре города и в Мотовилихинском и Индустриальном районах – композиция «Медведь» на Комсомольской площади, светодиодный фонтан на площади Карла Маркса, «Медведи на льдине» на развязке улиц Макаренко и Тургенева и «Мамонт с мамонтенком» на развязке шоссе Космонавтов и улицы Свиязева. Все эти конструкции полюбились горожанам еще в прошлые годы и на этот раз заняли свои привычные места.

"Мамонт и мамонтенок" вернулись на прежнее место - на развязку шоссе Космонавтов и улицы Свиязева в Индустриальном районе.Фото: Василий Вахрин

А чем же новым порадуют к Новому году жителей и гостей Перми на этот раз?

250 новых световых украшений

Улицы города постепенно начинают по вечерам сиять разноцветными огнями. Как сообщают в городской администрации, в этом году пермяков ждет больше праздничной иллюминации, новогодних маршрутов и развлечений в ледовом городке.

Уже приступили к украшению Соборной площади. Здесь монтируют световые арки, подарочную коробку и большой елочный шар. В скором времени возьмутся за Театральный сад напротив оперного театра, туда вернутся гигантские маски. А потом будут преображать сквер у гостиницы «Урал», там появится елка. Далее зажгутся новогодние огни на Комсомольском проспекте от улицы Монастырской до улицы Ленина и на фасадах зданий. На опорах освещения уже засверкала яркая пермская символика, например, на шоссе Космонавтов.

Световые объекты у памятника Героям фронта и тыла. Эскиз: администрация Перми

Помимо привычных конструкций, к середине декабря на улицах города установят около 250 новых световых украшений и разместят 6 уличных тематических выставок. Среди них - ледовая карусель и ярмарочный комплекс на площади перед Театром-Театром, арт-объекты у памятника Героям фронта и тыла с общей символикой «2020» и с подсветкой и световым потолком, различные консоли и арт-объекты на двух новых новогодних маршрутах в Кировском и Мотовилихинском районах.

А это будущая ледовая карусель на эспланаде. Эскиз: администрация Перми

Новые новогодние маршруты

К слову, о маршрутах. В этом году их будет на два больше.

- В прошлом году в городе было использовано несколько новинок – организован новогодний маршрут, ледовый городок работал на площади перед Театром-Театром, - рассказал мэр Перми Дмитрий Самойлов. - В этом году для празднования будет задействовано три квартала эспланады, набережная Камы, организовано два новых праздничных маршрута – в Кировском районе и в Мотовилихе.

Так, будут украшены площадь у цирка, где появится новогодний шар, улицы Уральская и Лебедева, ледовые городки построят в сквере им. Розалии Землячки, у дворца спорта «Молот» и саду им. Свердлова. В сквере им. Розалии Землячки, кроме того, украсят фонари и поставят арт-объекты – оленей и фотозону в виде крыльев.

Новые арт-объекты в сквере им. Розалии Землячки в Мотовилихе. Эскиз: администрация Перми

Второй маршрут - в Кировском районе – пройдет по таким местам, как сквер у Дворца культуры им. Кирова, аллея по улице Ласьвинская, площадь у бывшего кинотеатра «Экран», улица Маршала Рыбалко и парк отдыха «Счастье есть».

Новогодний маршрут, который в прошлом году «вел» пермяков и гостей города по центральным улицам Ленина и Комсомольский проспект, в этом году будет тоже построен.

Кроме того, в парке «Счастье есть» также построят ледовый городок. Новый арт-объект «2020» впервые появится и у аэропорта.

Пермь преображается!Фото: Василий Вахрин

В последние недели декабря на площади у Театра-Театра откроется ярмарка, а также ледовый комплекс, который в этом году расположится в обновленном квартале эспланады, катки и ледовые городки в районах.

Новый ледовый городок и больше горок

Главный ледовый городок Перми в этом году будет посвящен легендам древней Пармы. В нем будет 12 ледовых объектов, каждый из которых отразит тему древней культуры и истории пермской земли. Например, горки будут посвящены мамонтам, сказочным птицам, караванам и городищам из легенд о Парме.

На эспланаде будет 20 горок! Эскиз: администрация Перми

На эспланаде будет 20 горок с 24 скатами, их высота составит от одного до трех метров. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Общая площадь зимнего комплекса превысит 23 тысячи квадратных метров. Для строительства ледового городка планируют использовать 1823 кубометра льда, 3650 ледовых блоков.

В Перми будут два больших открытых катка – в ледовом городке на эспланаде у памятника Героям фронта и тыла и у монумента «МиГ на взлете» у Пермских моторов. Размер первого составит 3 тысячи квадратных метров, второго – 1,3 тысячи квадратных метров. Катки простоят до марта, если позволит погода.

Будущий комплекс в ледовом городке. Эскиз: администрация Перми

Новая новогодняя елочка – как настоящая

Пермь встретит 2020 год с новой главной елью. По традиции, ее установят в ледовом городке на центральной праздничной площадке на эспланаде.

Новой елочке будут не страшны даже метели. Эскиз: администрация Перми

Конструкция елочки будет напоминать форму натурального дерева, ее ветви будут похожи на настоящие. Высота ее будет такая же, как у предыдущей, - 30 метров, но она станет уникальной по дизайну и эффектам за счет комбинации статических и динамических светодиодных ламп. Можно будет даже проводить световые шоу с проекцией.

Новая городская ель будет состоять из не менее 12 сегментов-ярусов. Она будет устойчива к сильному ветру, осадкам и даже метели. Конструкция каркаса позволит наращивать дополнительную высоту. На елочке развешают игрушки и на вершину поместят звезду с подсветкой. А предыдущую поставят в один из районов города.

Для новой пермской елки разработают индивидуальный дизайн-проект. Ее должны установить на эспланаде до конца ноября, и сразу же на ней зажгут праздничные огни.