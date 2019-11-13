Московские проектировщики показали, как будет выглядеть новый мост через Каму в Перми

В институте Гипростроймост, в том самом, специалисты которого проектировали мост, ведущий на остров Русский и 8-километровый мостовой переход через Амур в Благовещенске, а также железнодорожные мосты в Сочи к Олимпиаде-2014, наглядно изобразили, как будет выглядеть новый мост через Каму, который планируется возвести в рамках Северного железнодорожного обхода Перми.

Мост построят немного ниже плотины ГЭС. Фото: группа ВК "Салон - Вагон: Пермь".

Предполагается, что готовый проект третьего Камского моста проектировщики утвердят в 2020 году, и в 2021 году его можно будет начать строить.

Возведение этого объекта включили в долгосрочную инвестиционную программу ОАО «РЖД» на период до 2025 года, а его проектирование - в инвестпрограмму железнодорожной компании, рассчитанной до 2020 года.

Под широким пролетом с аркой будут проплывать теплоходы. Фото: группа ВК "Салон - Вагон: Пермь".

Новый мост через Каму «оценили» в 13 миллиардов рублей. Кроме того, на подъезде к нему предполагается построить двухуровневые развязки еще за 10 миллиардов.

По ночам мост будут подсвечивать. Фото: группа ВК "Салон - Вагон: Пермь".

Место для моста выбрали в 2 километрах ниже плотины Камской ГЭС, там, где речка Гайва впадает в Каму. Длина мостового перехода, который проектируется, составляет 2,4 километра. Самый широкий пролет, под которым будут проходить по реке суда, будет иметь длину 180 метров, над ним для прочности сделают красивую ажурную арку.

Так мост будет смотреться со стороны Гайвы. Фото: группа ВК "Салон - Вагон: Пермь".

Ну, а пока проектировщики выложили в соцсети эскизы будущего моста. В частности, их опубликовали на странице ВКонтакте «Салон-Вагон». На изображениях можно увидеть, как будет выглядеть мост со стороны центра Перми, каким его увидят жители микрорайона Гайва, и как он будет смотреться с ночной подсветкой.