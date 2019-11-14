"Если занятия в кружках мешают урокам, брось их. Уроки". Мама школьницы рассказала о плюсах и минусах домашнего обучения

10-летняя Даша уже третий месяц не ходит в школу. Она учится дома, а в свободное от уроков время посещает пять кружков и спортивных секций. Как проходит домашнее обучение и почему родители девочки решились на этот эксперимент, рассказывает мама Даши Юлия Разумяк.

На обучение на уроке тратится не более 16 минут

Перевести Дашу на домашнее обучение мы решили еще летом, перед началом четвертого класса. Причин было три.

Во-первых, в нашей школе в четвертом классе шестидневка. Я читала исследования ученых о том, что шесть раз в неделю вставать к 8 часам утра для детей слишком тяжело. Возникает переутомление, и когда начнется пик ОРВИ, иммунитет у ребенка будет подорван.

В субботу нам ставят три урока, но такие, что пропускать нельзя - математика, русский, литература. Получается, в пятницу вечером надо сделать домашку и в субботу идти в школу.

Во-вторых, в классе сейчас 30 человек. Сколько внимания достанется каждому? На изучение нового материала учитель на уроке тратит от 8 до 16 минут. Потом идут всякие оргвопросы, ответы детей у доски.

И третье. Даша занимается в пяти разных секциях. И когда мы стали выбирать, от каких кружков отказаться, мне пришла в голову мысль «А не поучиться ли нам дома?» Конечно, тут большую роль сыграли личные качества дочери. Мне часто говорят другие родители: «Нет, у моего ребенка бы так не получилось. Если его оставить одного, он бы не стал заниматься». Даша занимается. Она сама по себе очень ответственная.

Даша не отличница. Но мы никогда и не смотрели на оценки. Не спрашивали, почему ты получила «четыре», а не «пять». Мы смотрим на знания.

В школе поддержали

Я пришла к классному руководителю за неделю до начала учебного года. Поговорила с ней и завучем. Они сказали: «Если вы считаете, что это в интересах ребенка, давайте попробуем». Я спросила: «А если Даша не потянет, если ей будет тяжело, она сможет вернуться в школу?» - «Да, конечно, без проблем».

В школе Даше выдали учебники, она числится в своем классе. Домашнее задание она делает то же, что и ее одноклассники - смотрит его в электронном дневнике. Проходит те же темы, что ребята проходили в классе, решает те же примеры. В конце триместра Даша придет в класс и вместе со всеми ребятами будет писать контрольные работы по математике и русскому.

А то, что девочка остается ученицей своей школы, дает ей возможность заниматься в школьных кружках по робототехнике и керамике. По школьной карте она ходит в бассейн, который в прошлом году построили рядом с домом.

Как построен день

После перехода на домашнее обучение мы перераспределили Дашину нагрузку. В комнате на стене висит большое расписание, где указано, куда и во сколько она идет.

В бассейн Даша теперь ходит в первую смену - когда утром все ребята идут в школу, на уроки. Это три раза в неделю. Приходит после плавания, отдыхает и начинает заниматься уроками. Два раза в неделю она посещает языковую школу, три раза в неделю занимается в театральной студии Константина Хабенского. Еще два раза - робототехникой и программированием, а по субботам учится в школе юных математиков.

Но это не значит, что у нее занята каждая минута. Есть время и в кино сходить, и в гости. Круг общения у Даши большой - есть друзья и в классе, и в кружках. А так как мы - многодетная семья, у нас трое детей, часто собираются гости. То есть дефицита общения нет.

Правило трех раз

Учится Даша самостоятельно. Есть интересные интернет-ресурсы, на которых выложены видеоуроки по разным предметам. Вначале Даша читает заданную тему в своем учебнике, а потом заходит на один из этих сайтов, набирает тему, ей выходят уроки. Даша уже знает, какой учитель ей больше нравится. Она слушает его объяснения, а потом делает задания по этой теме.

У нас дома есть правило: «Попробуй три раза». То есть вначале попробуй сделать сама три раза. Если не получилось, тогда обращайся за помощью к взрослым.

Помогать ей приходится нечасто. Даша с первого класса домашнюю работу всегда делала сама. Сейчас помогаю ей учиться писать сочинения - даю разные темы: по краеведению, литературе, показываю само построение фраз.

Дети друг другу помогают

Старшая сестра Даши Полина - второкурсница, она сама недавно сдавала ЕГЭ. И если что-то непонятно, объясняет нашей четвероклашке даже лучше, чем мы.

Конечно, сейчас, пока Даша в начальной школе, задания проще, чем будут в старших классах. Надеюсь, она справится. Какое-то время будет помогать Полина. А если не будет получаться, никто не мешает нам вернуться в родной класс. Со школой мы связь не теряем.

А пока сама Даша занимается с младшей сестрой, Аней, ей скоро будет пять. Аня очень просила: «Хочу заниматься английским». И теперь Даша два раза в неделю занимается с Аней по 20 минут по учебникам языковой школы. Плюс у нас много игр на английском языке. За это Даша получает по 50 рублей за урок. Так она зарабатывает карманные деньги.

Аня сейчас тоже и читает, и пишет. Ходит на плавание, робототехнику и в школу искусств на рисование. Я ей покупаю прописи, задания по математике, и Аня с удовольствием их решает.

Мы не загадываем, где будет учиться Аня, - дома или в школе. Но в любом случае сейчас у нас уже есть опыт.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«В классе должно быть не более 12 человек»

- При домашнем обучении у детей однозначно будет меньше психотравм и стрессов, - считает психолог Людмила Кочкаева. - Поэтому ребенок будет иметь хороший нрав и более устойчивую психику. Домашнее обучение позволяет детям чувствовать себя более безопасно - они находятся в постоянном семейном кругу.

В чем минус домашнего обучения - ребенок должен быть социализирован, адаптирован к обществу. Особенно если он единственный в семье. Но в данном случае это не так. Тем не менее в классе ребенок о себе узнает больше, у него будет возможность проигрывать несколько социальных ролей, примеривать их на себя.

На мой взгляд, правильнее всего найти нечто среднее между современным классом и домашним обучением - надо переходить к численности классов не более 12 человек. В такой группе лучше настроены контакты между детьми.