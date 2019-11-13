2019-11-12T13:55:26+03:00
Общество

«Отдам грустного кота, который постоянно ест и толстеет». Забавные объявления про животных с «Авито»

Пермяки ищут кошкам «мужа на час» и продают даже «Волан-де-Морта»
Дарья Старцева
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Такие грустные глазки! Фото: "Авито"Такие грустные глазки! Фото: "Авито"
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- Он вечно грустный и очень боится, когда ругаются, при этом очень добрый, - такое объявление разместил житель Мотовилихинского района Перми, который собрался продавать кота.

Или отдавать, цену он не указал. На сайте «Авито» размещено более 5,7 тысяч объявлений о продаже животных и товаров для них. Среди них 1,6 тысяч собак и щенков, 870 котят и кошек, 160 птиц и 570 других животных – амфибии, грызуны, кролики, лошади, рептилии, хорьки и так далее. Например, есть императорский удав за 18 тысяч рублей и породистые лошади за 220 тысяч рублей, хамелеон за 2 тысячи рублей и мадагаскарские тараканы всего за 30 рублей.

Кошечка ищет друга! Фото: "Авито"

Кошечка ищет друга! Фото: "Авито"

А есть и довольно забавные объявления, которыми можно быстрее привлечь внимание. «Кошечка ищет мужа на час» - гласит одно из них. Причем, совершенно бесплатно. По сообщению хозяйки пушистой красавицы, бело-рыже-черной «богатке» четыре года, и у нее никогда не было котят. При этом с будущим кавалером она готова встретиться в ближайшее время, и чем раньше, тем лучше.

А вот другой котик. «Вечно грустный, из-за этого любит много есть и поэтому распух, ленивый» - рассказывают о своем питомце хозяева. Кот белый с рыжими пятнышками, с очень грустными глазами. С ним готовы расстаться всего за 10 рублей.

Знакомьтесь - Волонд Де Морт! Фото: "Авито"

Знакомьтесь - Волонд Де Морт! Фото: "Авито"

«Срочно продам Волонда Де Морта!» - интригует еще одно объявление. Как оказалось, это не персонаж из романов о Гарри Поттере, а самый обычный пермский кот. Хотя обычным его тоже назвать нельзя, 4-месячный Волонд красивой экзотической породы, своей окраской похож на рысь. Забавного пушистика продают за тысячу рублей. Хозяева отзываются о нем как о ласковом умном котенке, который любит сидеть на коленках, просится на ручки, любит спать вместе прямо на груди и обожает жареную картошку. «Он просто няшка», - пишут о нем в объявлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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