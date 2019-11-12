2019-11-12T11:04:01+03:00
Общество

Библиотека XXI века

Одна из старейших библиотек Перми, основанная более ста лет назад, стала самой современной и высокотехнологичной
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото Виталия КокшароваФото Виталия Кокшарова
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В Перми после реконструкции открылась библиотека №1 имени Л. Н. Толстого. Одна из старейших библиотек города была преобразована в современную модельную библиотеку.

Высокие светлые залы в ДК Солдатова уставлены полками и стендами с книгами. Но шкафы расположены так, что между ними не надо протискиваться в поисках нужной книги, - все просторно. В одном месте стеллажами с книгами отгорожена небольшая комната, внутри которой стоят мягкие диваны. Здесь можно с комфортом расположиться и почитать увлекательную беллетристику. А если надо поработать с научной или учебной литературой, то лучше перейти в соседнюю зону, где стоят столы с настольными лампами.

- Если у вас немного времени, не надо дожидаться библиотекаря, - сотрудница библиотеки подводит меня к устройству для выдачи книг, немного напоминающему ксерокс с полочкой внутри. - Вы просто берете с полки заинтересовавшую вас книгу, кладете ее внутрь устройства, вставляете читательский билет и нажимаете кнопку. Выйдет чек, на котором написано, когда надо вернуть книгу. Причем возвращать ее не обязательно к нам, можно в любую из тридцати семи муниципальных библиотек Перми - там, где вам будет удобнее.

- А если я просто захочу выйти с книгой, не отметив ее получение на этом приборе?

Меня подводят к выходу из библиотеки. Сбоку от дверей установлены невысокие прозрачные панели. Едва моя «нелегально взятая» книга оказывается между ними, как панели загораются красным светом.

Это только одна из новинок модельной библиотеки. Также в зале установлены 3D-принтер, графический планшет и интерактивный стол, с помощью которого можно прочитать даже старинную книгу, хранящуюся в московском архиве. Конечно, в цифровом виде.

- Мы предоставляем доступ не только к печатным книгам, но и к электронным, - рассказывает директор МБУК города Перми «Объединение муниципальных библиотек» Светлана Хаерзаманова. - Не выходя из пермской библиотеки, вы можете познакомиться более чем с 30 миллионами изданий из фондов государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека», электронной базы диссертаций, базы периодических изданий.

Библиотека №1 имени Л. Н. Толстого - это уже вторая модельная библиотека Перми. 1 ноября на Гайве после преобразования открылась библиотека №8 им. Н. А. Островского. Пермь вошла в число победителей конкурса, проходившего в рамках национального проекта «Культура» на создание модельных муниципальных библиотек. Благодаря этому Объединение муниципальных библиотек получило 10 миллионов рублей из федерального бюджета на создание современного библиотечного пространства и пополнение фонда новыми книгами. Ремонт помещения был проведен на муниципальные деньги - из городского бюджета выделили 5 миллионов рублей.

- Выиграть конкурс было непросто, - отмечает министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. - Но у нас создана очень сильная концепция, разработан уникальный дизайн, который позволяет качественно зонировать территорию библиотек. Ведь в библиотеке одновременно находятся разные люди с совершенно разными задачами. Поэтому, вне зависимости от того, какова площадь библиотеки, необходимо зонировать помещение и организовать пространство так, чтобы все эти люди могли одновременно работать. Плюс привлечение современных цифровых технологий, доступ к федеральным цифровым ресурсам. На конкурс мы представили одну из лучших презентаций. И вот результат: мы открыли две библиотеки, которые уже вошли в число лучших муниципальных модельных библиотек страны.

Еще три модельные библиотеки появятся в регионе в рамках национального проекта «Культура» в 2020 году. Это библиотека №14 им. М. Ю. Лермонтова в Перми, Центральная детская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова в Красновишерске и Лысьвенская центральная библиотека.

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