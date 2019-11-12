2019-11-12T18:07:33+03:00
Происшествия

"Разберусь с борзыми пассажирами и приеду домой". В Прикамье таксиста расстреляли в упор неизвестные

Завтра Сергею Е. из Чусового должно было исполниться 28 лет
Елена КОНОВА
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Фото Сергея из соцсетейФото Сергея из соцсетей
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- Сын только в августе женился, а от первого брака у него осталась 5-летняя доченька, - говорит мама 27-летнего жителя Чусового Сергея Е. Молодой человек скончался сегодня утром в больнице от ранения из пневматического пистолета.

Утром 8 ноября Сергей был на работе - он подрабатывал таксистом в одной из компаний. Около пяти утра он забрал с улицы Ленина очередных пассажиров и повез их по адресу.

- Видимо, на обратной дороге он кого-то еще подобрал, - рассказывает мама Сергея. - Около шести утра он написал жене: "Разберусь с борзыми клиентами и приеду домой". Потом сын перестал выходить на связь. Супруга испугалась и позвонила в компанию, его машину быстро нашли по навигатору. На месте она обнаружила и автомобиль. А в нем - сын с простреленной головой. В него в упор выстрелили из травматического пистолета. "Скорая" увезла Сережу в реанимацию.

Несколько дней врачи боролись за жизнь молодого человека. К сожалению, спасти его не удалось. Утром 12 ноября Сергей скончался. - Завтра бы ему исполнилось 28 лет, - говорит мама молодого человека. - Прощание состоится в четверг. Сережа был очень хорошим, добрым, увлекался футболом.

Между тем, в следственном комитете сообщили, что по факту трагедии проводится проверка. Напавших на таксиста разыскивают.

- Пока возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью", - сообщили в пресс-службе ведомства. - Дело недавно передали из полиции в следственный комитет. Расследование еще продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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