2019-11-11T21:42:45+03:00
Звезды

"Где ты, Варвара?". Фоторепортаж с концерта Би-2 в Перми

Музыканты исполнили и новые треки, и любимые всеми хиты [фото, видео]
Елена КОНОВА
Поделиться:
Послушать любимую группу пришли сотни человекПослушать любимую группу пришли сотни человекФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

- Привет, Пермь, - поздоровался со сцены Лева Би-2. Дворец спорта "Молот" задрожал от ответных криков.

Пермяки пели любимые песни вместе с солистами Фото: Василий Вахрин

Пермяки пели любимые песни вместе с солистамиФото: Василий Вахрин

11 ноября сотни человек пришли на концерт Би-2. Группа выступает в Перми почти каждый год, но не перестает удивлять: список композиций и светомузыкальное оформление постоянно меняются. Так, на песне "Пора возвращаться домой" зрители увидели даже Оксимирона - на большом экране за сценой.

Шура Би-2 Фото: Василий Вахрин

Шура Би-2Фото: Василий Вахрин

Лева Би-2 Фото: Василий Вахрин

Лева Би-2Фото: Василий Вахрин

Также на концерте прозвучали всеми любимые песни - "Шамбала", "Моя любовь", "Последний герой", "Серебро", "Скользкие улицы". Последняя, судя по шуткам в зале, была очень актуальна - 11 ноября город превратился в каток из-за утреннего ледяного дождя.

Концерт Би-2 в Перми.

Музыканты сыграли несколько песен и на малой сцене в центре дворца Фото: Василий Вахрин

Музыканты сыграли несколько песен и на малой сцене в центре дворцаФото: Василий Вахрин

Во время исполнения песни "Ангел" Шура Би-2 пригласил на сцену девушку из зала Фото: Василий Вахрин

Во время исполнения песни "Ангел" Шура Би-2 пригласил на сцену девушку из залаФото: Василий Вахрин

Конечно, пермяки громко встретили и песню "Варвара". А "Мой рок-н-ролл" зрители практически пели за солиста. Все достали мобильные телефоны, включили фонарики и раскачивались в такт - получилось очень атмосферно.

Фонарики - неотъемлемая часть концерта Би-2 Фото: Василий Вахрин

Фонарики - неотъемлемая часть концерта Би-2Фото: Василий Вахрин

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Прикамье из-за гололеда улетел в кювет школьный автобус с учениками
Пермский край замкнул тройку лидеров по числу смертей от спиртного
В Перми упростят проезд перекрестка улиц Плеханова и Шоссе Космонавтов
Глава Перми поставил задачу прометать тротуары после посыпки ото льда
В Прикамье арестовали 19-летнего парня, который ударом головы сломал полицейскому нос
«Хотел вылечить дочь от рака». В Прикамье осудили водителя «Почты России», который украл 450 тысяч
В киоске в центре Перми нашли труп мужчины
"Двоих из них уже вороны растерзали". Неизвестные выбросили в лес коробку с щенками
В ГИБДД рассказали подробности утренней аварии под Пермью
С начала года в Перми отловили 2299 собак
Пермские врачи научились «выключать» хроническую боль
«ПЗСП» реализует проект по строительству линии циркуляции паллет
В Березниках разыскивают водителя, который сбил женщину и скрылся с места ДТП
Пермь превратилась в сплошной каток. В мэрии рассказали, как собираются бороться с гололедом
Азотчикам вручили ведомственные награды