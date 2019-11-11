"Где ты, Варвара?". Фоторепортаж с концерта Би-2 в Перми

- Привет, Пермь, - поздоровался со сцены Лева Би-2. Дворец спорта "Молот" задрожал от ответных криков.

Пермяки пели любимые песни вместе с солистамиФото: Василий Вахрин

11 ноября сотни человек пришли на концерт Би-2. Группа выступает в Перми почти каждый год, но не перестает удивлять: список композиций и светомузыкальное оформление постоянно меняются. Так, на песне "Пора возвращаться домой" зрители увидели даже Оксимирона - на большом экране за сценой.

Шура Би-2Фото: Василий Вахрин

Лева Би-2Фото: Василий Вахрин

Также на концерте прозвучали всеми любимые песни - "Шамбала", "Моя любовь", "Последний герой", "Серебро", "Скользкие улицы". Последняя, судя по шуткам в зале, была очень актуальна - 11 ноября город превратился в каток из-за утреннего ледяного дождя.

Концерт Би-2 в Перми.

Музыканты сыграли несколько песен и на малой сцене в центре дворцаФото: Василий Вахрин

Во время исполнения песни "Ангел" Шура Би-2 пригласил на сцену девушку из залаФото: Василий Вахрин

Конечно, пермяки громко встретили и песню "Варвара". А "Мой рок-н-ролл" зрители практически пели за солиста. Все достали мобильные телефоны, включили фонарики и раскачивались в такт - получилось очень атмосферно.