2019-11-12T08:57:23+03:00
Дом. Семья

"В квартирах для них места не нашлось". Жители поселка массово переехали в город, бросив своих питомцев

Волонтеры Кизела пытаются найти животным дом, пока не наступили морозы
Елена КОНОВА
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Сейчас собак подкармливают те, кто еще не упсел переехать в город. Фото Елены МирясовойСейчас собак подкармливают те, кто еще не упсел переехать в город. Фото Елены Мирясовой
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- Позор тем, кто их бросил. Теперь животные скитаются по заброшенному поселку, и никому они не нужны, - пишут волонтеры Кизела в соцсетях.- Видимо, в квартирах для них места нет.

Сейчас расселяют один из поселков, находящихся недалеко от Кизела. Жителям выдают квартиры в городе. И, по словам волонтеров, люди массово бросают своих питомцев. По территории бегают кошки и собаки. Их единственная надежда - это местные жители, которые еще не успели переехать.

Кот Вася. Фото Елены Мирясовой

Кот Вася. Фото Елены Мирясовой

- Пока я их подкармливаю, но что будет потом? - говорит Елена Мирясова. - Еще и холода наступят. Сейчас тут точно бегают пять собак и несколько кошек. Я пытаюсь найти им дом, чтобы они не умерли от холода и голода.

Елена заботится о коте Васе. Его на поселке оставили хозяева. Елена нашла беднягу с раной на голове - кто-то из местных собак успел укусить.

- Я его подлечила, пока Вася у меня живет, - говорит Елена. - Он такой кот хороший - ласковый, лоток знает. Еще под моей опекой есть пес по имени Миша. Настоящий добряк! А самое страшное, что животных тут не только оставляют, но специально привозят и бросают. Несколько месяцев назад мне рассказывали, как двое мужчин привезли на машине старую собаку породы гончая и оставили на остановке. Она месяц сидела там, ждала хозяев. Какая-то женщина сжалилась и забрала собаку себе, но та скоро умерла. Видимо, от горя.

Пес Миша. Фото Елены Мирясовой

Пес Миша. Фото Елены Мирясовой

Неделю назад в поселке появился новый пес - рыжий, веселый, еще молодой. Елена предполагает, что его тоже намеренно выбросили в поселке.

- Вот, пытаюсь их всех пристроить - не оставлять же на произвол судьбы, - говорит Елена. - Есть шанс, что кто-то из пермских приютов откликнется на просьбу и заберет кошек и собак себе.

Сейчас в поселке, по подсчетам Елены, проживают пять собак, две кошки и кот. Возраст у всех разный, но все, как один, добрые и умные. Если вдруг вы хотите приютить животное, звоните по телефону 89028036867.

ИСТОЧНИК KP.RU

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