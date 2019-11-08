11 и 12 ноября Сбербанк проводит «Зелёный день» - самый выгодный день в году

Сбербанк продолжает начатую в прошлом году традицию и отмечает свой 178-й день рождения самым выгодным днем в году, предлагая скидки и преимущества всем жителям России, в том числе, и Пермского края.

- Второй год подряд Сбербанк встречает свой День рождения под девизом «Зеленый день – самый выгодный день в году», - рассказал управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк Константин Подвальный. – Это инициатива банка, которая впервые была реализована в 2018 году, – встретить свой праздник подарками для наших клиентов, предоставляя скидки на продукты банка и наших федеральных и региональных партнеров.

В акции представлено более 10 тысяч выгодных предложений от банка, компаний экосистемы Сбер и более 150 партнеров.

В прошлом году больше 2,5 миллионов жителей России приняли участие в первом «Зелёном дне».

Управляющий Пермским филиалом ПАО Сбербанк Константин Подвальный рассказал об особенностях акции.Фото: Василий Вахрин

Как рассказали в Пермском отделении Сбербанка, все участники акции предложат специальные условия на свои товары и услуги, воспользоваться которыми можно в дни проведения акции «Зелёный день»: 11 и 12 ноября — для частных клиентов, с 11 по 17 ноября — для корпоративных клиентов.

Всем жителям России в эти дни будут доступны лучшие продукты банка и компаний его экосистемы по самым выгодным условиям в году, с большими скидками. Впервые в «Зелёном дне» масштабно представлены компании экосистемы Сбербанка: Okko, Беру, Delivery Club, DocDoc, «Сбербанк Лизинг», «Сбербанк Факторинг», «Деловая среда», «Яндекс.Деньги», «Эвотор», «Сбербанк АСТ» и другие. Также в 2019 году участие в акции принимает более 150 компаний из разных областей торговли и сферы услуг.

ОСНОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БАНКА для розничных и корпоративных клиентов такие:

- потребительский кредит со ставкой 11,1% годовых;

- скидки до 17,8% в «ДомКлик» на покупку квартир в жилых комплексах от 611 застройщиков — партнеров Сбербанка;

- оплата штрафов за нарушение ПДД в Сбербанк Онлайн без комиссии;

- повышенный кешбэк 10% по новым бизнес-картам;

- скидка 50% на все пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для новых корпоративных клиентов;

- возврат до 100% бонусов СПАСИБО за покупки в рамках акции у партнеров программы лояльности («Республика», «Л’Этуаль», «Литрес» и др.);

- скидка до 50% на ряд страховых продуктов СК «Сбербанк страхование» и СК «Сбербанк страхование жизни».

Региональные партнеры банка рассказали, какие скидки предоставят клиентам в "Зеленый день".Фото: Василий Вахрин

ОСНОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ ЭКОСИСТЕМЫ Сбербанка следующие:

- Онлайн-кинотеатр Okko предоставит бесплатную подписку до конца года на просмотр более 20 000 фильмов, сериалов и мультфильмов.

- Маркетплейс «Беру!» подготовил к празднику распродажи со скидкой до 50%.

- Сервис телемедицины DocDoc предложит консультации врачей со скидкой до 24%.

- «Сбербанк Лизинг» предложит специальные условия на приобретение автомобилей в лизинг: легковые (Audi, Nissan, Kia, Chevrolet, Lada) и грузовые автомобили марки Mercedes Benz со скидкой до 30% от розничной цены и сниженная до 1,5 п. п. ставка по лизингу.

- «Деловая среда» предоставит образовательные курсы «120 секунд» для предпринимателей со скидкой 65%.

Также на «Зелёный день» подготовили скидки ПАРТНЕРЫ АКЦИИ, в том числе федеральные торговые сети, интернет-магазины, сетевые аптеки, автомобильные дилеры, компании, предоставляющие туристические, медицинские, страховые услуги и другие. Среди них: «Магнит», «Ламода», «Эльдорадо», «Адамас», Simple, Bosco, Samsung, «Крокус Групп», «Иль де Ботэ», «Дочки-Сыночки», Daimler, «Авилон», Huawei, Philips, New Balance, «Газпром нефть», «Гемотест», Skyeng и многие другие.

В сети автозаправок «Газпром нефть» можно будет получить скидку два рубля с каждого литра при заправке на 30 литров. Торговая сеть «Магнит» предложит скидку до 40% на продукцию P&G, Nestle, Konti, Pepsi. До 50% скидки на исследования можно будет получить в компании «Гемотест» и скидку до 60% в MED-магазине.

Для пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», спецпредложения и скидки «Зелёного дня» впервые будут доступны в новом каталоге.

Обо всех подробностях акции, специальных предложений и о компаниях-участниках можно узнать на сайте: http://www.sberbank.ru/178. Надо на нем зарегистрироваться до 10 ноября, чтобы воспользоваться скидками и принять участие в акции «Зелёный день» 11-12 ноября.

Представители региональных партнеров банка рассказали о том, какие выгодные предложения для клиентов они подготовили в «Зеленый день».

К примеру, в сети «Практическая магия» 11 и 12 ноября каждый клиент Сбербанка, кто придет в этот день и назовет кодовые слова «Зеленый день», получит скидку в 30% на парфюмерию, бытовую химию и косметику.

Клиенты Сбербанка смогут получить скидку 3% и в офисе продаж компании «СтройПанельКомплект».

- Мы предоставляем в эти дни скидку 20% на свои товары, - рассказала финансовый директор компании «Саквояж» Людмила Ступалова. – При этом надо произнести кодовую фразу «Зеленый день» и совершить покупку на сумму от 2 тысяч рублей.

- В рамках акции «Зеленые день» мы дарим нашим новым клиентам, и взрослым, и детям, купон, позволяющий получить скидку до 10 тысяч рублей, - сообщила маркетолог центра стоматологии «32 Практика» Анастасия Летова. - Для того, чтобы воспользоваться этим предложением, достаточно позвонить либо написать нам на сайте и озвучить кодовую фразу: «Зеленые дни Сбербанка». Когда пациент придет к нам в клинику, ему выдадут купон. Он будет действовать до 31 января 2020 года.

- В эти дни у наших клиентов есть возможность увеличить свою скидку до 8%, - говорит руководитель центра продаж «ОСТ-Дизайн» Юлия Иремадзе. - Из чего эта скидка будет складываться? В «Зеленые дни» надо зарегистрироваться на сайте, обратиться к застройщику и получить дополнительную скидку 3%. Плюс у нас есть скидка 5% для наших клиентов за единовременный платеж. Таким образом, скидка 8% - это уникальное предложение, успевайте им воспользоваться, в понедельник и вторник мы ждем ваши звонки и заявки.

Впервые акция «Зелёный день», в ходе которой были предложены программы и услуги по сниженным ценам, прошла в 2018 году. Предложениями компаний - участников акции «Зелёный день» воспользовалось более 2,5 миллионов жителей России.