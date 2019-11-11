2019-11-11T09:00:15+03:00
Общество

«Сидим в аэропорту с 6 утра». Из-за ледяного дождя в Перми задерживаются авиарейсы

Самолет из Сургута пришлось отправить в Екатеринбург
Екатерина ГАСПЕР
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В аэропорту задерживаются рейсы.В аэропорту задерживаются рейсы.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми погодная аномалия. С утра жители города вышли из дома и столкнулись с небывалым гололедом. Улицы превратились в настоящий каток.

Это отразилось и на работе аэропорта. Задержаны рейсы на посадку и вылет.

- Ночью и сегодня утром прошли переохлажденные осадки, которые привели к обледенению взлетно-посадочной полосы и снижению коэффициента сцепления на полосе, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь международного аэропорта «Пермь» Евгений Кузнецов. - В связи с этим службами аэропорта предприняты действия по обработке и приведению взлетно-посадочной полосы в порядок. Из-за этого мы были вынуждены на время ограничить работу аэропорта для обеспечения безопасности пассажиров и полетов.

В это время в пермский аэропорт на посадку шел самолет из Сургута, он был перенаправлен на запасной аэродром в Екатеринбург, где он сейчас и находится.

Итого сейчас на прилет задерживается рейс из Сургута, на вылет не выпускают как минимум четыре рейса, в том числе самолеты в Москву и Самару. Многие пассажиры вынуждены ждать своего вылета в аэропорту.

- Не могу вылететь в Самару, сижу в аэропорту с 7 утра, - рассказывает одна из пассажирок рейса Пермь - Самара. - Только что с задержкой на 3 часа отправили один рейс в Москву, народу стало гораздо меньше. В зале ожидания находятся пассажиры, которые ожидают вылет в Когалым и Самару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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