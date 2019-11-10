"Мы бегаем, чтобы дать тяжелобольным детям больше жизни". В Перми прошел "Теплый забег"

- Здорово, когда можно объединить и любовь к бегу, и добрые дела, - считают участники "Теплого забега".

Утром 10 ноября на площадке у "Мориона" не протолкнуться - сотни пермяков собрались, чтобы принять участие в благотворительном "Теплом забеге". Каждый выбрал для себя и своих детей комфортную дистанцию и перечислил взнос за участие. Все средства направят в фонд "Дедморозим", который помогает детям с тяжелыми заболеваниями.

В этом году "Теплый забег" вновь прошел на территории технопаркаФото: Елена КОНОВА

Семья Сироткиных не в первый раз принимает участие в "Теплом забеге".

- Я бегу 2,5 километра, мой муж - 10 км, а дочка - 600 метров, - говорит Олеся Сироткина. - Мы часто участвуем в марафонах, и "Теплый забег" - это прекрасная возможность еще и помочь детям.

На забег приходят целыми семьями. На фото - семья СироткиныхФото: Елена КОНОВА

Первыми бегут дети - на дистанцию 600 метров. Они выстроились в шумную и громкую линию, ожидая старта.

- Мама, я сейчас побегу! Ты меня сфотографируешь? - спрашивает мальчик. Мама улыбается и готовится нажать на кнопку съемки.

-Три, два, один! - кричат со сцены ведущие.

Дети на стартеФото: Елена КОНОВА

Огромная толпа, машущая руками, срывается с места и бежит по дорожке. Родители, стоящие за ограждением, поддерживают их аплодисментами и криками.

- "Теплый забег" - это еще и маленький семейный праздник, когда вы весь день проводите вместе и поддерживаете друг друга, помогая тем, кому это нужно, - говорит Марина. Пока ее сын бежит дистанцию 600 метров, они с мужем готовятся к своему забегу.

В забеге участвуют сотни человекФото: Елена КОНОВА

Несмотря на холодный ветер и - 4 градуса, на территории технопарка очень тепло - согревают любовь и доброта участников забега.

- Сегодня вы делаете большое дело, - говорят со сцены ведущие. - Вы дарите детям больше жизни.

ИТОГИ

По предварительным данным, участникам акции "Теплый забег» в этом году удалось собрать 1,5 миллиона рублей в помощь тяжелобольным детям. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.