2019-11-15T09:48:45+03:00
Общество

«Уснул здоровым, а проснулся - слепым». Малыш несколько лет борется с неизвестным заболеванием

Чтобы узнать диагноз, надо сделать дорогой генетический анализ
Лилия Абибулаева
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За три года мама смогла помтавить малыша на ноги, но зрение и речь так и не вернулисьЗа три года мама смогла помтавить малыша на ноги, но зрение и речь так и не вернулись
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- Вова долго спал, я пришла к нему в комнату и увидела полностью парализованным, с выгнутыми руками и ногами, — рассказывает мама парализованного и слепого мальчика.

Беда пришла незаметно. Вова с мамой, как всегда, отправились на прогулку. Мальчик бегал, играл - был абсолютно нормальным, здоровым ребенком. Когда вернулись домой, родители уложили малыша спать…Проснулся Вова уже слепым и парализованным. Неизвестная болезнь лишила мальчика возможности видеть, говорить и двигаться.

В течение трех лет врачи пытаются понять, что стало причиной недуга. Основная версия - вирусный энцефалит. По мнению врачей, причина такого стремительного развития болезни в генетике, но чтобы подтвердить диагноз, нужно сделать дорогостоящий анализ.

Мама маленького Вовы поставила ребенка на ноги. За три года она испробовала все: реабилитации, дорогие препараты. Эффект есть - малыш начал ходить, но зрение и речь так и не вернулись.

Родители Вовы обратились за помощью в благотворительный фонд «Дедморозим». На необходимый анализ нужно совсем немного, но у семьи нет средств. Вова и его мама надеются на помощь неравнодушных пермяков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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