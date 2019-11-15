«Уснул здоровым, а проснулся - слепым». Малыш несколько лет борется с неизвестным заболеванием

- Вова долго спал, я пришла к нему в комнату и увидела полностью парализованным, с выгнутыми руками и ногами, — рассказывает мама парализованного и слепого мальчика.

Беда пришла незаметно. Вова с мамой, как всегда, отправились на прогулку. Мальчик бегал, играл - был абсолютно нормальным, здоровым ребенком. Когда вернулись домой, родители уложили малыша спать…Проснулся Вова уже слепым и парализованным. Неизвестная болезнь лишила мальчика возможности видеть, говорить и двигаться.

В течение трех лет врачи пытаются понять, что стало причиной недуга. Основная версия - вирусный энцефалит. По мнению врачей, причина такого стремительного развития болезни в генетике, но чтобы подтвердить диагноз, нужно сделать дорогостоящий анализ.

Мама маленького Вовы поставила ребенка на ноги. За три года она испробовала все: реабилитации, дорогие препараты. Эффект есть - малыш начал ходить, но зрение и речь так и не вернулись.

Родители Вовы обратились за помощью в благотворительный фонд «Дедморозим». На необходимый анализ нужно совсем немного, но у семьи нет средств. Вова и его мама надеются на помощь неравнодушных пермяков.