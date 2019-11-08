Проблема взросления - актуальная и очень деликатная тема во все времена. «Когда же ты уже повзрослеешь?» - часто слышат от нас дети. Но что значит быть взрослым? Ведь это не только дата рождения в паспорте. Взрослеть – значит, нести ответственность за свои поступки и решения.

Как помочь детям пройти этот нелегкий путь взросления? Как помочь справиться с их страхами и найти правильную дорогу в будущее? Об этом и не только шла речь на первом образовательном форуме «Траектория взросления».

У детей должна быть возможность выбора

На этой неделе в микрорайоне Голованово (Орджоникидзевский район Перми) стартовал пилотный образовательный проект для педагогов, детей и родителей. Его организаторами стали специалисты педагогического факультета Регионального института непрерывного образования, ПГНИУ, группы предприятий ПЦБК и общественного центра «Голованово».

Проект реализуется в рамках национальной программы «Образование» и поддержан городским департаментом образования. Он направлен на решение важнейшей задачи – дать детям возможность самим выбирать свое будущее.

Проект рассчитан на развитие окраинных школ Перми, и первой в него вошла школа №123 Орджоникидзевского района.

Фото предоставлено ПЦБК

Детские страхи: как с ними бороться

Как рассказывают организаторы, до конца года в микрорайоне Голованово пройдет пять событий: два форума и три семинара – один для педагогов, второй – по профессиональной ориентации детей, третий – с родителями по сопровождению детей по профессиональному самоопределению.

6 ноября во Дворце культуры «Бумажник» прошло самое первое мероприятие – форум «Территория взросления». На его площадке эксперты в сфере образования вместе с родителями, педагогами и учениками обсуждали проблемы личной и общественной безопасности детей, а также возможности эффективного психолого-педагогического сопровождения подростков в кризисные периоды взросления.

Участие в форуме приняло больше 80 детей и около 20 педагогов 123-й школы.

- Мероприятий такого формата и уровня в Голованово еще не было, - говорит и. о. директора школы №123 Татьяна Викторовна Борисова. - Безусловно, к нему возник интерес не только у взрослых, но и у самих детей. В итоге желающих принять участие оказалось даже больше, чем требовалось. Мы в восторге от того, как все было организовано. Хочется сказать всем нашим партнерам огромное спасибо. Профессиональное самоопределение детей, их будущее – важнейшая тема для наших старшеклассников.

Фото предоставлено ПЦБК

Страхи в семье, в школе, в социуме – первый форум был полностью посвящен вопросам детской безопасности и особенностям развития современного поколения. Диалоговые площадки, интерактивные лекции, тренинги, дискуссии проводили с участниками замдекана педагогического факультета РИНО ПГНИУ Ольга Власова, преподаватели факультета Евгений Краев, Владимир Факторович, Татьяна Графская и замдиректора по методической работе Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Пермского края Юлия Нечаева.

Дети испытывают дефицит общения

- Сегодня мы сделали важный шаг – провели первый форум большого образовательного проекта, - прокомментировал итоги форума эксперт в сфере образования и профессионального самоопределения, преподаватель педагогического факультета РИНО ПГНИУ Владимир Факторович. - Форум был посвящен детским страхам как препятствию к успешности и движению во взрослую жизнь. Почему страхи? Таков был запрос территории, где прошло мероприятие: чем дальше от центра живут дети, тем больше у них проблем, связанных с переживанием страхов и тревог. Страхи в семье, школе, в социуме. Подростки, как правило, боятся быть не принятыми окружающим, не соответствовать запросам родителей и так далее. Еще одно наблюдение – правильным оказался формат, в котором мы общались с участниками форума. Дети испытывают большой дефицит общения, и сегодня они очень активно откликнулись на работу, потому что зачастую им просто не с кем поговорить о том, что их волнует. Сам формат диалога позволил вытащить и обсудить очень важные темы.

Обратную связь организаторы форума получили сразу после его окончания.

- Я не так давно работаю в школе, но я сама мама троих детей и хочу отметить, что такие мероприятия дают четкое понимание, как правильно работать с детскими страхами, - говорит учитель английского языка 123-й школы Юлия Владимировна Бугрина. – После форума у нас есть комплекс рекомендаций, чтобы искать собственные решения этой проблемы.

Фото предоставлено ПЦБК

Работа с родителями: как перестать беспокоиться

Как отмечают эксперты, любое профессиональное самоопределение связано с выбором. И здесь существует проблема, что наши дети не умеют выбирать. Этому надо учить с детского сада, потому что выбор – это задача учебная.

К сожалению, современная школа этому не учит. И когда наступает момент принятия решения, ребенок не способен это сделать, поскольку не умеет. Чем раньше воспитатели в детсаду, родители, учителя в школе будут создавать игровые ситуации выбора для ребенка, максимально приближенные к жизни, тем он лучше научится это делать и сделает правильный выбор, когда настанет момент.

- Школа №123 – наш давний партнер, поскольку находимся в одном микрорайоне, - отметил генеральный директор ГП ПЦБК Александр Сухановский. - При школе работает центр углубленного изучения предметов и репетиторства. При нашем участии проходят образовательные мероприятия экологической направленности, экскурсии по учебным заведениям и предприятиям города. Наша цель – дать школьникам максимум информации о том, какие возможности для развития у них есть. Дать выбор, куда пойти дальше, какую профессию получить. Конечно, мы очень надеемся, что многие ребята выберут наше предприятие, поскольку здесь есть возможность проявить себя в разных областях. В данный момент на ПЦБК насчитывается более 150 разных профессий.

Во время мероприятий, которые запланировали эксперты, помимо самой работы с коллективами ребят, родителей, учителей, произойдет некий аудит проблем, зон роста, которые можно закрыть мероприятиями следующего этапа.

А в завершении форума прошли индивидуальные консультации, а также открытое родительское собрание на тему «Родительские страхи. Как перестать беспокоиться и жить спокойно».

- Мы обсудили ряд действительно наболевших тем: как не сойти с ума, когда твой ребенок сутками сидит в соцсетях, волнуется перед сдачей ОГЭ или ЕГЭ, когда ему ничего неинтересно, - говорят родители, которые присутствовали на форуме. - Мы поняли, что не остаемся наедине со своими переживаниями и проблемами. Рядом настоящие эксперты, которые всегда готовы поддержать и дать правильный совет.

- Этот проект - беспрецедентный для краевой столицы, поэтому в нем заинтересован департамент образования администрации Перми, - объясняют организаторы. - Департамент рассматривает проект как пилотный, когда градообразующее предприятие на территории, университет, как ведущий центр высшего профессионального образования и школа №123 объединяются вместе для того, чтобы продвигать, развивать идеи педагогов, просвещать родителей и т.д. Возможно, этот проект затем можно будет тиражировать на другие школы Перми, расположенные в отдаленных районах.

НАША СПРАВКА

Группа предприятий ПЦБК в рамках национального проекта «Образование» проводит большую профориентационную работу. Стратегия компании – взаимодействие с учебными заведениями на всех ступенях: детский сад-школа-техникум-вуз.

Принятый формат работы позволяет проводить раннюю профориентацию в системе дошкольного, среднего и дополнительного образования, используя профессиональные пробы, тренинги, мастер-классы, погружая студентов в специфику компании и производства на этапе обучения в техникуме или вузе. Самые успешные включаются в кадровый резерв компании и в перспективе получают возможность профессионального роста на одном из ведущих предприятий целлюлозно-бумажной промышленности страны.