Билеты из Перми в Крым 2019: стоимость, время в пути, пересадки

В России начались продажи билетов на поезда в Крым. Они пойдут по новому мосту через Керченский пролив в декабре. Кассы открылись в 8 утра, и уже есть первые пассажиры.

Откроет движение по Крымскому мосту поезд из Санкт-Петербурга, который отправится в Севастополь 23 декабря в 14:00 (мск) с Московского вокзала. Плацкарт в нем стоит 3,5 тысячи рублей, купе - 3,9 тысячи. Путь займет 43,5 часа. По маршруту «Санкт-Петербург – Севастополь» будут следовать пять одноэтажных поездов.

Из Москвы поезда будут ходить в Симферополь. На этом направлении будут курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ. Купить билет в Крым 2019 купе можно за 2966 рублей, в спальном вагоне - 9552 рубля. Первый поезд с московского Казанского вокзала отправится 24 декабря в 23:45 (мск). В пути пассажиры проведут значительно меньше - 33 часа.

Поезда дальнего следования, которые будут ходить в Крым, получили название «Таврия». Это одно из древних названий полуострова. Перевозками занимается частная транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс».

Ранее руководство Крымской железной дороги сообщало, что поезда из Крыма будут ходить в 11 российских городов, в том числе, в Пермь. Время в пути из Перми в Крым 2019 должно было составлять примерно три дня. Когда движение запустится, пока еще не известно. В расписании РЖД поездов в Крым из Перми пока нет.

Ажиотажа на поезда до Крыма пока нет, он должен появиться ближе к "курортному" сезону.Фото: Иван МАКЕЕВ

Поэтому сейчас добраться до полуострова по железнодорожной ветке Крымского моста пермяки могут с пересадкой. Для этого нужно доехать или долететь до Москвы или Санкт-Петербурга.

Мы посмотрели, в какую сумму обойдутся билеты из Перми в Крым 2019. Для начала рассмотрим первое направление Санкт-Петербург – Севастополь. Чтобы успеть на поезд 23 декабря в 14:00 (мск), можно уехать на поезде до северной столицы 22 декабря. В этот день отправляются два состава – «Тюмень – Санкт-Петербург» и фирменный «Демидовский экспресс». Цены на билеты начинаются от 2972 рублей в плацкартном вагоне. Улететь на самолете, чтобы успеть на поезд, можно за 6133 рубля. Итого, добраться из Перми в Крым 2019 с пересадкой в Санкт-Петербурге в бюджетном варианте можно за 6472 рублей на двух поездах или за 9633 тысячи на самолете и поезде.

Тем, кто захочет поехать в Крым через Москву, дорога обойдется в меньшую сумму. 24 декабря в столицу пребывает сразу семь составов, на которых могут уехать пермяки. Цены на билеты начинаются от 2388 рублей в плацкарте. Самый дешевый билет на самолет в этот день - 2881 рубль. В результате дорога из Перми в Крым 2019 через Москву обойдется в 5354 на поездах и 5847 рублей в варианте «самолет – поезд».