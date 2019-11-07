«Гроза и жуткий холод». Пермские синоптики рассказали о погоде на предстоящие дни

Льющий вторые сутки дождь в ноябре – это еще не все неприятности, которыми «удивит» погода в ближайшие дни пермяков.

- Сумма осадков в Перми может заметно превысить прогнозируемое значение, а за ближайшие 12 часов может выпасть еще около 15 мм осадков в виде дождя, - сообщили специалисты ГИС-Центра ПГНИУ. - Погоду в Пермском крае определяет активный циклон, центр которого будет смещаться с северной части Центрального федерального округа на Нижегородскую, Кировскую области и далее на Пермский край.

Вечером 7 ноября центр циклона пройдет через Пермь, поэтому ожидаются самые разнообразные погодные явления: сильный снег, мокрый снег, переохлажденный дождь, сильное налипание мокрого снега, гололед, резкое понижение температуры воздуха на 8-10° за несколько часов, сильная гололедица на дорогах. Количество осадков составит 20-30 мм, или 30-50% месячной нормы.

По югу края вечером ожидается усиление ветра до 18 м/с, а с 16.00 до 19.00 близ Перми возможна даже ноябрьская гроза .

В результате большого количества осадков на реках центральной части Пермского края сформируются снегодождевые паводки, правда, они будут гораздо менее мощные, чем в Новгородской и Вологодской областях.

Самым неблагоприятным явлением в Прикамье может стать переохлажденный дождь и гололед. Они наиболее вероятны в Верещагинском, Сивинском, Карагайском, Юсьвинском, Кудымкарском, Добрянском, Ильинском районах и на Среднем Урале. Количество осадков в виде переохлажденного дождя может составить до 10 мм.

В Перми прохождение основного холодного фронта ожидается поздно вечером, 7 ноября, температура резко понизится с +7…+9° до 0...-2°, затем понижение замедлится. В результате вода успеет частично уйти с дорожного покрытия, и гололедица не будет такой сильной, как в более северных районах.

Вечером 7 ноября через север Удмуртии и Пермский край будет проходить зона конвекции, в которой вероятна ноябрьская гроза с ливневыми осадками. В последнее десятилетие грозы в ноябре наблюдались два раза: 10 ноября 2010 г. и 9 ноября 2012 г.