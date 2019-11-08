Улыбайтесь – и мир улыбнется в ответ

Простая житейская мудрость: искренняя улыбка и долгий сон – два лучших врача в мире. Сияйте и улыбайтесь! Жизнь – это фотография, она получается лучше, когда улыбаешься.

Улыбка поднимает настроение – и вам, и вашему собеседнику, она располагает и передает то, что зачастую сложно сказать словами. Но что делать, если ваша улыбка далека от совершенства? Неровные зубы, темная эмаль, сколы, неправильный прикус?

Современная стоматология предлагает все возможности, чтобы мечта о красивой улыбке стала реальностью. И эта реальность доступна в Центре стоматологии и имплантологии «Астра-мед».

Высококачественный сервис, доступность стоматологических услуг и надежный результат – специалисты клиники используют самые передовые технологии, соответствующие мировым стандартам стоматологии, что позволяет сделать процесс лечения безболезненным и максимально комфортным для пациентов.

Клиники «Астра-мед» оказывают любые виды стоматологической помощи: лечение зубов и десен, профилактические осмотры и диагностика заболеваний, исправление прикуса, имплантация, протезирование, эстетическая стоматология.

К стоматологу – два раза в год

Стоматологи рекомендуют проходить профилактические осмотры не реже двух раз в год, поскольку «на глаз» человеку сложно понять, что зуб начал разрушаться.

- Сильные и здоровые зубы в наше время, к сожалению, все чаще становятся редкостью: сказывается нерегулярная профессиональная гигиена, неправильное питание и плохая экология, - говорят специалисты «Астра-мед». - Поэтому лечение зубов остается одной из самых популярных стоматологических услуг не только в Перми, но и в России в целом.

Плохая гигиена полости рта, употребление большого количества сладкого, несвоевременное обращение к стоматологу при ноющих болях в зубе – все это может стать причиной кариеса, пульпита или периодонтита.

- Наши стоматологи настоятельно рекомендуют незамедлительно лечить зубы при любых признаках воспаления десен или внутренних болях, - говорят в центре. - Не забывайте, что от здоровья ваших зубов зависит ваше здоровье в целом. Здоровые зубы не дают проникать в организм болезнетворным микробам.

Директор клиники «Астра-мед» Ирина Кузнецова. Фото компании

Неправильный прикус можно исправить в любом возрасте

Длительное сосание пустышки, травмы челюсти, нарушения метаболизма, генетические отклонения – причин неправильного прикуса масса. И лучше лечить его после того, как у ребенка произойдет полная смена зубов. Идеальное время – подростковый возраст.

- Чтобы исправить прикус взрослому человеку понадобится гораздо больше времени, - отмечают стоматологи. - Ткань уже сформирована, и повлиять на нее достаточно сложно. И все же в нашей клинике это сделать реально.

Каким именно способом корректировать неправильный прикус, решает врач-ортодонт. Это может быть, как гимнастика для лица, так и установка специального аппарата. Например, пластина, брекеты или съемная каппа.

1.Брекеты. Большинство проблем можно решить при помощи брекет-системы. Самый бюджетный вариант – брекеты из металла. Керамика или сапфир будут стоить дороже. Так же в «Астра-мед» могут предложить пациентам практически незаметные брекеты.

2.Каппы. Они справляются с незначительными патологиями прикуса и неровным расположением зубов. К тому же эта технология позволяет не носить постоянно брекеты или пластину. Достаточно надевать каппы на ночь и на два часа днем.

3.Элайнеры. Устройство представляет собой абсолютно прозрачные каппы, постепенно и мягко воздействующие на зубной ряд пациента, направляя каждый зуб к идеальному расположению (если говорить проще, элайнеры – это своеобразные прозрачные брекеты).

Импланты вернут красивую улыбку

Имплантация - процедура, которая стала настоящим спасением для людей, лишившихся зубов из-за травм, болезни десен или просто нерегулярного посещения стоматолога. Имплантация не имеет возрастного ограничения. Главное условие - достаточное количество костной ткани и здоровые десны.

При правильном уходе установленные имплантаты прослужат всю жизнь.

Имплантация - это замена разрушенных зубов специальными имплантатами, которые вживляют в костную ткань челюсти. На имплантаты могут устанавливаться искусственные зубы, коронки, протезы. Метод используется при утрате одного, нескольких или сразу всех зубов.

5 причин поставить импланты в «Астра-мед»

1.В клинике используют импланты самого высокого качества и по доступным ценам. Необязательно даже оплачивать всю сумму сразу. Кредит на услугу можно оформить прямо в клинике.

2.Благодаря освоенным методикам и большому опыту, инновационному оборудованию и имплантам для любых случаев, на установку каждого уйдет минимум времени.

3. Специалисты применяют местную анестезию.

Пациенты во время процедуры не испытывают никакой боли.

4.Цифровой контроль процесса. Диагностика и операция проводятся на оборудовании последнего поколения. Это контроль положения импланта и хода установки.

5.Установка имплантов – на любой бюджет, цены начинаются от 12 тысяч рублей.

Эстетическая стоматология

Эстетическая стоматология направлена не на диагностику, лечение и профилактику заболеваний полости рта, а на улучшение внешнего вида зубов.

Специалисты «Астра-мед» готовы качественно, быстро и безболезненно выполнить реставрацию зубов с помощью самых современных методик.

- Один из самых успешных методов восстановления зубов – установка виниров, - рассказали в Центре «Астра-мед». – Тончайшие пластинки крепятся на фронтальную часть зубов. Виниры бывают двух видов: композитные и керамические. Оба дают восхитительный результат.

Кстати, в некоторых случаях реставрацию зубов винирами можно выполнить за один визит к стоматологу.

- Современная эстетическая стоматология немыслима и без участия профессиональной гигиены зубов, - подчеркивают стоматологи. - Эта процедура избавляет от зубного налета, а также зубного камня, возвращает эмали натуральный оттенок, укрепляет ее и является отличной профилактикой кариеса.

- В нашем центре работают уникальные специалисты, настоящие профессионалы своего дела, - отмечает директор клиники «Астра-мед» Ирина Кузнецова. – Опыт наших врачей, подкрепленный проверенными технологиями, позволяет справляться даже с самыми сложными случаями.

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