2019-11-05T18:00:09+03:00
Картина дня в Перми

В Перми распространяют опасный наркотик, от которого скончались уже трое мужчин и подросток

Главный нарколог Прикамья сообщила, что умереть можно даже от однократного употребления вещества
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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Все трагедии произошли в течение последних двух недельВсе трагедии произошли в течение последних двух недельФото: Василий Вахрин
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В Перми и регионе распространяют опасный наркотик - агрессивный, быстро вызывающий привыкание. Его жертвами стали как минимум четыре человека только за последнее время. И среди них - даже подросток. Трагедией закончился день рождения, который четверо пермских подростков решили отметить самостоятельно, без взрослых. 2 ноября они собрались в квартире общих знакомых в Дзержинском районе, а спустя несколько часов одного из участников праздника обнаружили мертвым. Когда на место ЧП приехали врачи «скорой», медицинская помощь потребовалась еще одному из ребят - 15-летнему юноше. Его с признаками отравления госпитализировали в отделение токсикологии МСЧ № 9. Двух других подростков отвезли в отделение полиции, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Но там одному из ребят тоже стало плохо. «Скорую» вызвали прямо в участок, откуда 15-летнего парня тоже отправили в токсикологическое отделение. Как проходила вечеринка, и что именно принимали подростки, сейчас устанавливают сотрудники следственного комитета.

Неизвестный наркотик убил троих взрослых и подростка

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ИСТОЧНИК KP.RU

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