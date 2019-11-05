"Он зашел в зону отдыха и упал". Что говорят в фитнес-клубе Перми, где после тренировки умер мужчина

4 ноября в одном из фитнес-клубов Мотовилихинского района Перми случилось ЧП - умер один из посетителей. Мы поговорили с руководством клуба и узнали, что произошло в тот день.

Как выяснилось, 44-летний мужчина купил абонемент в клуб еще в августе. Все было хорошо те несколько месяцев, что он ходил на тренировки. В понедельник, 4 ноября, мужчина, как обычно, пришел в клуб. Он пошел сначала на беговую дорожку, а затем - на силовые тренажеры.

- После окончания тренировки мужчина зашел в зону отдыха, где и потерял сознание, - сообщили нам в фитнес-клубе. - Администрация вызвала "скорую помощь", пока тренер помог поднять мужчину и уложить его на диван. Медицинскую помощь оказывать сотрудники клуба не имеют права, поэтому ждали "скорую". К сожалению, мужчина скончался еще до прибытия бригады медиков. По факту трагедии следователи проводят проверку. Все обстоятельства выясняются.