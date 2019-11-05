Как прошел XII чемпионат «Карапузы, на старт!» в Перми 2019: фоторепортаж

Все праздничные выходные перед Днем народного единства пермские улицы покрывал своими хлопьями ноябрьский снежок. Кто-то прятался от него под теплыми пледами в домашних постелях, кто-то -наслаждался его загородными «одеялами», застелившими поля перед дачными домиками, а кто-то топал по нему маленькими ножками или ехал в коляске по дороге на свое первое в жизни спортивное соревнование.

В субботу, 2 ноября, в СК «Победа» состоялся очередной чемпионат «Карапузы, на старт!» в Перми 2019. В скоростном ползании соревновались малыши от 6 месяцев до 4 лет.

Вот как мы умеем!Фото: Василий Вахрин

И зубки посмотрят, и на страже иммунитета постоят

С самого утра в стенах спорткомплекса начали появляться семьи с детишками. И было их бесчисленное множество. Всего в соревнованиях по итогу приняли участие больше 400 малышей. Пройдя регистрацию и раздевшись, они устремлялись наверх, в зал, где уже был готов «боевой» татами.

И пока участники самой младшей возрастной категории «до года» готовились к ползаньям ради чемпионского титула, родители других деток смогли проконсультироваться у специалистов на площадке по вопросам детского питания, досуга и, конечно, здоровья. Без последнего на детском чемпионате уж точно бы не обошлось.

А взять совет было у кого. На площадке можно было подойти к стендам всех партнеров мероприятия. О профилактике вирусных заболеваний напомнила всем присутствовавшим сеть аптек «Планета Здоровья». Со своим неизменным девизом «К людям с любовью!» консультанты-медики проводили с родителями беседы о детском иммунитете в зимний период и предлагали качественные лекарства и товары для здоровья по доступным ценам.

- Ой, а это что ли прямо сейчас можно зубки Анюте посмотреть? - удивленно спросила Ольга, мама одной из участниц чемпионата, увидев врача-стоматолога.

Через секунду ребенок с большущими любопытными глазюшками уже сидел на стульчике, а ортодонт осматривал состояние зубов, попутно давая маме рекомендации по уходу за ними. Так специалисты клиники семейной стоматологии «Аллада» решили сделать день чемпионата чуточку полезнее для малышей и их родителей.

Они рассказали, как должна приходить правильная зубная фея, и помогли деткам поверить, что лечить зубки - вовсе не страшно! Только в «Алладе» применяется безболезненная компьютерная анестезия и практикуется лечение зубов без бормашины. Теперь детям не нужно бояться стоматолога.

Кстати, к слову о детской стоматологии. Когда у ребенка только прорезаются молочные зубы, мама всегда пребывает в поисках средств, которые помогут успокоить боль у ее малыша. И тут партнеры снова пришли на помощь! Татьяна, представитель компании «Буарон», мирового лидера по производству гомеопатических препаратов, посоветовала в таких случаях применять раствор из их линейки, устраняющий все болевые симптомы при прорезывании зубов.

Поделились представители компании с гостями и другими секретами укрепления здоровья, рассказали о том, как правильно подбирать и принимать лекарства, а также ответили на все вопросы, которые беспокоили родителей.

Занимаем стартовую позицию на дорожке!

Тем временем на площадке здоровалось со всеми пришедшими семьями жюри. Первым слово взял «хозяин» площадки, в стенах которой удалось организовать чемпионат.

- Мы рады во второй раз видеть юных «ползунков» у себя на площадке, - гостеприимно поприветствовал всех начальник методического отдела спортивной школы Свердловского района г. Перми Андрей Трусов. – И, как подрастут, ждем их в любой из имеющихся у нас спортивных секций.

Затем директор Пермского филиала Издательского дома «Комсомольская правда» Татьяна Соломенникова объявила о правилах соревнований, напомнив, что они проходят в пяти возрастных категориях - до года; с 1 года до 1,6; с 1,7 до 2 лет; с 2 до 3 и с 3 до 4 лет.

Поприветствовал также малышей и их родителей Алексей Сбойчаков, представителя торговой марки «4 сезона» - российского производителя замороженных продуктов и партнера чемпионата:

- Это здорово, что в Перми регулярно проводятся такого рода мероприятия. Для взрослых - это, прежде всего, возможность побыть со своими детьми и неважно, победит ли их ребенок, важно, что они становятся единой дружной командой. Наша компания поддерживает здоровый образ жизни и здоровое питание, поэтому мы просто не могли пропустить «Карапузы, на старт!» А чтобы семьи победителей чудесно провели время за семейными ужинами, мы подготовили подарочные боксы с нашей продукцией, которая позволит сэкономить время на приготовлении кулинарных шедевров и накормить «домашних» не только вкусной, но и полезной пищей!

Для маленьких побед важно питание юного спортсмена

После слов приветствия карапузы начали забеги. Или, вернее, заползания…Чемпионат «Карапузы, на старт!» в Перми 2019 стартовал, как обычно, с весельем и смехом. Ну а те, чья очередь еще не пришла, продолжали знакомиться с площадкой.

На старт! Внимание! Марш!Фото: Василий Вахрин

На ней, кстати, не обошлось без дискуссий насчет детского питания. Оно и не удивительно, вокруг одних только сухих детских смесей ходят десятки страхов и опасений: от наличия в продукте следов сои и ГМО до вреда пальмового масла в составе. Переживания родителей смог унять один из партнеров чемпионата - производитель детского питания из Беларуси - компания «Беллакт».

- Мы делаем смеси только из натуральных продуктов, не используя в составе консерванты и дополнительные эмульгаторы, такие, например, как соевый лецитин, - разъясняла родителям Елена Кононова, медицинский консультант по детскому питанию компании «Беллакт». - Кроме того, в нашей линейке продукции используется только «живое молоко» для производства адаптированных молочных смесей, а сохранить всю его биологическую ценность нам помогает особая технология однократной сушки.

Производитель также отметила, что в рационе как мамы, так и ребенка, очень важно наличие эко-продуктов. Так, например, в продукции компании «Беллакт» используется молоко от коровок, которые находятся на свободном выпасе, - это важно.

Кстати, в день соревнований на площадке можно было продегустировать два вида их молочных каш - кукурузную и гречневую с яблоком.

Накормить семеро козлят и тысячи деток

А недалеко от свободно пасущихся коров блеяли маленькие козочки. Вернее, их протяжное «ме-е-е» можно было услышать, попробовав продукты компании БИБИКОЛЬ - постоянного партнера нашего чемпионата. В их продуктовой линейке можно найти только самое лучшее для малышей: молочные смеси НЭННИ, детские каши БИБИКАША, фруктовые, ягодные и овощные органик-пюре с козьим творожком. А для мам БИБИКОЛЬ предлагает сухое цельное козье молоко АМАЛТЕЯ. Все эти продукты созданы на основе новозеландского цельного козьего молока для питания младенцев и детей раннего возраста.

- Передовые технологии производства позволяют нам максимально сохранить всю природную пользу козьего молока и обеспечивают полную безопасность смесей, - уверенно рассказывала о продукции консультант компании БИБИКОЛЬ.

В дегустационной зоне сегодня компания предлагала попробовать на вкус их фирменные кашки и пюре.

Соки и пюре компании «ФрутоНяня» также порадовали в этот день как детей, так и родителей. И неудивительно! Уже много лет их предприятие - эксперт и лидер в области детского питания в России.

Все в безопасности!

Вопрос безопасности, но только уже не здоровья, а жизни, и не только детей, но и всей семьи в целом, в полной мере раскрыл в этот день партнер площадки - компания «Ростелеком».

- Мы сегодня предлагаем к установке уникальную систему «Видеонаблюдение», пользуются которой уже три тысячи семей Прикамья. - рассказала специалист компании. - Она помогает обеспечить безопасность своим близким. Можно удаленно наблюдать за детьми, няней, престарелыми родителями или оставленными на выходные домашними питомцами.

А еще «Ростелеком» уверяет, что с помощью этой системы, наконец, можно будет раскрыть «страшные тайны» семьи: какие песни поет ваш хаски, оставаясь дома один? Учит ли сын уроки или гоняет машинки на приставке? Куда рабочие дели 5 метров ламината?

А вот на страже сухих штанишек стояла в этот день компания «Мэпси». Атмосфера в зале накалялась, на татами была жаркая бойня, но представитель марки уверенно заявлял: «В трусиках юных спортсменов всегда должно быть сухо и комфортно». Этот российский производитель знает, о чем говорит, ведь занимается производством детских одноразовых подгузников и трусиков премиум-качества. Помимо этого, в ассортимент входит еще более 40 позиций - бытовая химия, соски-пустышки, бутылочки для кормления, влажные салфетки и пеленки.

Ползать - это веселоФото: Василий Вахрин

Было чем себя развлечь

Между забегами разных возрастных категорий гостей радовали своими выступлениями креативные коллективы - команда «Аурелия Белла» спортклуба по эстетической гимнастике «Вдохновение» и воспитанники академии шоу-бизнеса Baby Stars.

Также остальных малышей и их родителей развлекали в холле спорткомплекса. Веселая нытвенская Буренка от «Маслозавода Нытвенский» с удовольствием фотографировалась с детворой, танцевала и поднимала настроение гостям праздника. Она же, кстати, принесла полезные молочные подарочки победителям соревнований.

Компанию рогатой очаровашке составила ростовая кукла Единорожек, которая с удовольствием позировала перед камерами, играла с юными участниками соревнований и заряжала окружающих позитивом. Кстати, это ей не впервой. Ведь пришла она из «Игрограда», а уж там знают толк в детских развлечениях! В магазинах детских товаров «Игроград» всегда царит атмосфера праздника, новогодних подарков и отличного настроения.

Развлечение - вещь хорошая, но и без эрудиции никуда. Об этом точно знает Образовательный центр «Солнечный круг». Специалисты центра сегодня рассказали родителям о том, чем уникально их учреждение. Это самая полная в городе Монтессори-среда, площадка для воспитания детей «нового поколения» и репетиторский центр. Также в центре есть бассейн, где могут заниматься будущие мамы и малыши, и разнообразные спортивные секции. Подробнее о них можно узнать на сайте https://colnkrug.ru/.

Были на площадке и аквагрим, и фотозоны, в одной из которых можно было даже вспомнить, что малышей, оказывается, находят в капусте, и много чего еще.

- Нам все понравилось, мы даже сахарной ваты поесть успели, но сын больше всего мастер-класс по рисованию оценил, - говорит Юлия Ахметова, мама маленького Рустама.

За аквагримом выстраивалась целая очередьФото: Василий Вахрин

Время получать заслуженные медали

День получился богат на эмоции и победителей. Чемпионат «Карапузы, на старт!» в Перми - всегда запоминающееся событие. Помимо трех призеров в каждой из пяти возрастных категорий, памятными подарками награждались детки, чьи костюмы покорили жюри, а также участники, которым достались спецноминации «малыш-философ», «самый креативный образ», «самый спортивный ребенок». «Самым игривым» малышам специальные призы дарил «Игроград».

Была номинация и «моя команда круче всех». Больше остальных на площадке выделялись две семьи - Бардины и Носоновы. Последние были втроем одеты в одинаковые футболки с миньонами, а вот семья Эмилии Бардиной «заморочилась» еще больше, создав уникальный familylook.

- Мы пришли сюда большим семейством, с нами две бабушки и дедушка, а также любимая розовая машинка, за которой дочка поползет хоть на край света, - смеясь, поделилась Валерия, мама маленькой принцессы. - А еще мы заказали специально футболки одного цвета и написали на них Emiliateam, решили, что если ничего и не выиграем, то хотя бы наше участие пройдет ярко.

А вот кому-то никаких костюмов не надо было. Их главным достоинством стала скорость.

- Лев у нас второй ребенок, но участие в соревновании от «Комсомолки» мы принимали впервые, - поделились Антон и Елена Уржумцевы, родители 10-месячного Льва. – Мы, если честно, совсем не готовились, не тренировались, просто ползать очень любим, поэтому победе искренне рады.

Лев забрал 1-е место и звание лучшего «ползунка» в возрастной категории «до года». Вместе с ним золотыми призерами в этот день стали Софья Петрунина (1 - 1,6 года), Анна Юпина (1,7 - 2 года), Лев Бозин (2 - 3 года) и Артур Махмутов (3 - 4 года).

Все участники и победители чемпионата получили пакеты с разными крутыми подарками от наших партнеров. Без них наш чемпионат не получился бы настолько насыщенным и запоминающимся.

Подарки достались всемФото: Вероника РАНГУЛОВА

Благодарим за помощь в проведении чемпионата волонтерский центр «Волонтеры-медики» ФГБОУ ВО ПГМУ им. Вагнера Минздрава России, компанию по производству Соли Древнего Пермского моря «Alkaleks», развлекательный центр для детей всех возрастов «ДОМ СКАЗКИ», производителя детского биоорганического питания HIPS с опытом работы более 60 лет.